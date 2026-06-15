GIGABYTEより、ミドルクラスに最適な電源ユニット２製品発売

株式会社ニューエックス

株式会社ニューエックス（本社：東京都千代田区）は、取り扱いメーカーであるGIGABYTE社のPC用電源ユニット「GIGABYTE P650G PCIE 5.1」および「GIGABYTE P550B」の2製品を、2026年6月19日（金）より発売いたします。

両製品は、コストパフォーマンスを重視しながら安定した電力供給を実現する、ミドルクラスPC向けの電源ユニットです。

各モデルの詳細につきましては、下記をご参照ください。

●製品名：GIGABYTE P650G PCIE 5.1（型番：GP-P650G PG5）

市場予想売価：10,980円（税込）

製品詳細：https://newx-corp.jp/product/gigabyte-psu-p650g-pcoe-51/

本電源はATX 規格、出力650W の80PLUS Gold 認証を取得した電源ユニットです。

Intel ATX 3.1 standard およびPCIe Gen 5.1 に準拠しており、PCIe Gen 5.0 グラフィックカードに対応する、

300W 対応のネイティブ16 ピンケーブルを搭載します。このケーブルはNVIDIA GeForce RTX 5070 まで

のグラフィックカード搭載に適当です。

1 次キャパシタには日本のトップメーカー製を使用し、120mm 静音油圧ベアリング（HYB）ファン、各種回

路保護機能により、安定と長寿命を提供しており、日本では5 年間の製品保証を提供いたします。

搭載するファンは、電力消費量と温度に応じて速度を調整し、静かに動作します。

筐体サイズは長さ140mm に抑えられており、様々なケースへ搭載しやすいサイズとなっています。

各電源ケーブルはエンボス加工が施されており、摩擦や摩耗を抑え、配線をすっきりと整えます。

●製品名：GIGABYTE P550B（型番：GP-P550B）

市場予想売価：7,580円（税込）

製品詳細：https://newx-corp.jp/product/gigabyte-psu-p550b/

本電源はATX 規格、出力550W の80PLUS Bronze 認証を取得した電源ユニットです。

120mm 静音油圧ベアリング（HYB）ファン、各種回路保護機能により、安定と長寿命を提供しており、日本では3 年間の製品保証を提供いたします。

搭載するファンは、自動電力検知機能により速度を調整して動作します。

筐体サイズは長さ140mm に抑えられており、様々なケースへ搭載しやすいサイズとなっています。

各電源ケーブルはフラットタイプで、配線を整えやすく、ケース内の通気性を向上させます。

■メーカーリリースページ

https://www.gigabyte.com/jp/press/news/-505

■高解像度画像

https://drive.google.com/drive/folders/1R5_83-zJ_iac7xIvZNlUjOl7_sa4XXnC?usp=drive_link

■GIGABYTE TECHNOLOGY社 概要

PC業界の世界的リーダーの一社であるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」ことを目指し、包括的な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ、ビジネス、ゲーム、クラウドシステムなどを網羅する専門知識を有するGIGABYTEは、常に研究と革新を駆使し、ユーザーニーズを満たします。 GIGABYTEは、数々の受領歴を持つマザーボード、グラフィックスカード、ラップトップ、ミニPCおよびその他のPCコンポーネントとアクセサリで知られ、特許を取得したDualBIOS(TM)およびUltra Durable(TM)テクノロジーでPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートとして、GIGABYTEは、5G時代に理想的なインフラストラクチャを開発すべく、AIとAloTアプリケーションを統合するハードウェアとソフトウェアソリューションでビジネスサーバーとクラウドシステムの範囲を拡大する準備を整えています。

ウェブサイト：https://www.gigabyte.com/jp

■株式会社ニューエックス 概要

株式会社ニューエックスは、製品の企画、検討から提案、開発、評価、生産、さらにメンテナンスやサポートまでを一貫して行い、耐久性や安定感に優れた高品位製品としてお客様にお届けします。カスタマイズのバリエーションも豊富で、あらゆる目的や用途に対応し、お客様のご要望に沿った柔軟なサービスを提供しています。

ウェブサイト：https://newx-corp.jp