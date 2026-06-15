関係人口プラットフォーム「ご当地ひみつエージェント」地域支援キャンペーンをBitTradeと開催 -白米の写真投稿から人吉球磨の復興支援・ふるさと納税へつなぐ

株式会社 Digital Entertainment Asset

株式会社 Digital Entertainment Asset（本社：東京都港区、代表取締役 会長：吉田 直人、代表取締役 社長：山田 耕三、以下「DEA」）は、DEAが提供する地域の「ファン」と「応援」を生む関係人口プラットフォーム「ご当地ひみつエージェント（GLOCAL AGENTS）」において、ビットトレード株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：関 磊、以下「ビットトレード」）との連携によるキャンペーン「ニッポンの一膳グランプリ presented by BitTrade」を2026年6月15日（月）より開催いたします。

本キャンペーンは、参加者が「白米・ご飯」の写真を撮影・投稿するシンプルなミッションに参加しながら、熊本県人吉球磨地域の復興ストーリーをゲーム内で体験するものです。入賞者にはDEP（DEAPcoin）および人吉球磨産の復興支援米が贈呈されます。さらに、ゲーム内で人吉球磨の復興ストーリーに触れた参加者が、ふるさと納税を通じて地域を直接応援できる導線を設けており、「ゲームで知る → ふるさと納税で応援する」という関係人口プラットフォームならではの地域支援モデルの実証第一弾として実施します。

■ 「ニッポンの一膳グランプリ presented by BitTrade」概要

「ニッポンの一膳グランプリ presented by BitTrade」は、「ご当地ひみつエージェント」内で実施される参加型イベントです。

参加者は、日々の食卓で「白米・ご飯」の写真を撮影・投稿するだけで参加できます。投稿を重ねるごとに、人吉球磨地域の復興ストーリーが少しずつ明かされていきます。2020年7月の豪雨災害を経験した同地域の歩みをゲーム内で知り、自宅の食卓から参加できるデジタルミッションを通じて、地域理解と復興支援につながる機会を提供します。

さらに、人吉球磨エリア内で撮影された投稿にはボーナスポイントが付与されるなど、地域との接点を生み出す仕組みも用意しています。

■ 実施概要

- 開催期間：2026年6月15日（月）～ 2026年7月31日（金）- 実施プラットフォーム：ご当地ひみつエージェント（GLOCAL AGENTS）※ウェブアプリ（スマートフォン・PC対応）- 参加対象：ご当地ひみつエージェントの全エージェント（登録ユーザー）- 参加ミッション：「白米・ご飯」の写真を撮影・投稿（1日1枚）- 賞品：DEP（DEAPcoin）および復興支援米- 人吉現地ボーナス：人吉球磨エリア内で撮影した場合はポイント1.5倍- サービスURL：https://app.gotouchi-agent.jp- ふるさと納税連携：ゲーム内から人吉市ふるさと納税ページ（ふるさとチョイス・楽天ふるさと納税・ふるラボ）への導線あり

※本キャンペーンは、株式会社Digital Entertainment Assetが運営する「ご当地ひみつエージェント」内で実施されます。

※上記内容は予告なく変更または終了となる場合があります。

※位置情報は不要です。ご自宅の食卓からご参加いただけます。

■ 賞品について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/47612/table/322_1_0e5be7ddc5fa42f1ea290527b0724c4b.jpg?v=202606150251 ]

※DEP報酬の受取には、ビットトレードの口座開設が必要となります。詳細は開催期間中にアプリ内でご案内いたします。

■ 人吉球磨の復興支援とふるさと納税連携について

熊本県人吉球磨地域は、2020年7月の令和2年7月豪雨により甚大な被害を受けました。球磨川の氾濫による浸水被害は人吉市を中心に広範囲に及び、6年が経過した現在も復興途上にあります。

本キャンペーンでは、投稿を通じて人吉球磨の復興の歩みや地域の魅力をストーリー形式で紹介することで、参加者が自然と地域への理解を深められる設計としています。賞品の「復興支援米」は人吉球磨産のお米を使用し、地域の農業復興にも貢献します。

また、ゲーム内で人吉球磨の魅力に触れた参加者が、ふるさと納税を通じて地域を直接応援できる導線を設けています。人吉市の返礼品「清流と盆地が育てたお米 人吉球磨産 ヒノヒカリ10kg」は、以下の主要ふるさと納税ポータルサイトにて取り扱い中です。「ゲームで知る → ふるさと納税で応援する」という、関係人口プラットフォームならではの地域支援モデルの実証第一弾となります。

- ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/43203/7082638- 楽天ふるさと納税：https://item.rakuten.co.jp/f432032-hitoyoshi/253-3492/- ふるラボ：https://furusato.asahi.co.jp/goods/detail/ef743d3021a0211d43f99c3caae900a4

■ ビットトレード株式会社について

ビットトレード株式会社は、暗号資産交換業（関東財務局長 第00007号）および第一種金融商品取引業（関東財務局長（金商）第3295号）の登録を受けた暗号資産取引所です。一般社団法人日本暗号資産等取引業協会に加入しています。

■ DEP（DEAPcoin）について

DEP（DEAPcoin）は、DEAが発行する暗号資産です。2026年6月末予定のメインネットローンチに伴い、Avalanche上に構築された人間行動検証Layer 1「DEPプロトコル」のネイティブトークンとして本格稼働します。DEPプロトコルは、人間の活動を検証・証明し、AI・広告・ロボティクス領域向けの人間証明スコアを生成するインフラです。国内の暗号資産取引所であるビットトレードにおいて取引が可能です。

■ ご当地ひみつエージェント（GLOCAL AGENTS）とは

「ご当地ひみつエージェント（GLOCAL AGENTS）」は、プレイヤーが全国各地の「ひみつエージェント」となり、地域に隠された食・文化・歴史・自然の魅力をミッション形式で発見・発信していく、ゲーム型の関係人口プラットフォームです。

ユーザーは、地域を訪れていない場合でも、スマートフォンやPCのブラウザからミッションに参加できます。地域の情報を知る、写真を投稿する、クイズに答える、ストーリーを読み進めるといった体験を通じて、地域外にいながら地域への関心を深め、発信し、継続的に関わるきっかけをつくります。

本サービスは、自治体・企業・ユーザーの三者を一つのプラットフォーム上でつなぐことを特徴としています。自治体にとっては、観光誘客、ふるさと納税、移住・定住促進、地域ブランディングにつながる関係人口創出ツールとして、企業にとっては、地域貢献やCSR、ブランド接点づくりを実現する地域マーケティングの場として活用できます。ユーザーは、ゲーム感覚で地域ミッションに参加しながら、地域の魅力を知り、発信し、キャンペーンに応じた報酬獲得の機会を得ることができます。

- サービス名：ご当地ひみつエージェント（GLOCAL AGENTS）- 利用形態：ウェブアプリ（スマートフォン・PC対応）- 利用料：無料- サービスURL：https://app.gotouchi-agent.jp- 公式サイト：https://gotouchi-agent.jp

■ 自治体・企業との実証連携を募集

ご当地ひみつエージェントは、自治体・企業・観光事業者・広告代理店などとの連携により、地域ごとの課題に合わせたミッション設計を行うことができます。以下のような実証連携パートナーを広く募集しています。

- 【自治体向け】関係人口創出、ふるさと納税導線、観光誘客、移住・定住促進、地域ブランディング- 【企業向け】地域貢献型キャンペーン、CSR・ESG発信、ブランド体験、会員登録導線設計- 【Web3・暗号資産向け】DEP、地域通貨、NFT等を活用した報酬・コミュニティ連携

お問い合わせフォーム：https://gotouchi-agent.jp/contact(https://gotouchi-agent.jp/contact)

＜会社概要＞

株式会社Digital Entertainment Asset（株式会社DEA）｜https://dea.sg/(https://dea.sg/)

DEAは、ゲーミフィケーションを活用し、独自暗号資産「DEP」を軸とした経済圏の構築を基盤に、市民参加型社会貢献ゲーム「PicTree（ピクトレ）」をはじめとする社会課題解決ゲームを展開しています。

2018年8月にシンガポールで創業し、2026年1月より日本法人「株式会社Digital Entertainment Asset（株式会社DEA）」として、人々が楽しみながら社会課題に参加し、その行動や貢献が価値として循環する仕組みの実現に取り組んでいます。

また、社会課題解決型ゲームの実証・実装を目的とした組織「DEA LABO」を設置し、行政・企業・研究機関などと連携した取り組みも推進しています。

吉田 直人と山田 耕三の2人は、3社のIPOを含むスタートアップ企業の設立、ヒットゲームやウェブテレビ番組の制作、NFTゲーム分野での知見など、数十年にわたる経験を背景に、チーム全体を牽引しています。

代表者： 吉田 直人 山田 耕三

所在地： 東京都港区西新橋1丁目6-11 西新橋光和ビル2F

設 立： 2026年1月

創 業： 2018年8月

事業内容：課題解決ゲーム事業