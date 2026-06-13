タイ・ミャンマー国境の無国籍児童を支援するクラウドファンディング開始
特定非営利活動法人バンブー・ペリフェリーズ・オーバーシーズ・ボランティアーズ（所在地：北海道函館市乃木町1番8-3号、代表：韓徳）は、タイ・ミャンマー国境地域のバンブースクール及びブルースカイホームの学習環境整備を目的としたクラウドファンディングを実施いたします。目標金額は100万円で、募集期間は2026年8月13日までの予定です。
社会的課題への対応と支援活動の背景
タイ・ミャンマー国境の町サンクラブリには、国籍を持たないために公的教育及び医療サービスを受けることができない子どもたちが多く暮らしています。教育制度から排除される現状が続いております。 同法人代表は2019年にこの地域を訪問し、現地の修道者ブラザー・ジョセフ・クロンより「機会を待つのではなく、自ら機会を創り出してください」との言葉を受けて、支援活動への決意を固めました。その後、新型コロナウイルス感染症による渡航制限下においても、オンラインを通じて子どもたちとの連携を継続してまいりました。 個人の善意のみでは持続的な支援が困難であると判断し、組織としての体制整備が急務であったことから、本法人の設立に至っております。
クラウドファンディングの内容と活動方針
本プロジェクトではAll-in方式を採用しており、目標金額に達しない場合でも自己資金及び関係者からの寄付により不足分を補填し、予定していた規模での実施をお約束しております。 募集資金は、子どもたちが日々使用する教室の床修繕工事に充当いたします。施設全体約400㎡のうち、特に老朽化が著しい約100㎡について、既存塗装の剥離、下地補修、再塗装といった改善工事を実施する予定です。長年の使用により劣化した床面は、安全面及び衛生面で早急な改善が必要とされております。 目標金額を超過した場合、または工事費の変動により余剰金が生じた場合は、その他の老朽化箇所の修繕及び教育環境整備に充てられます。さらに、日本の高校生及び引率者の現地派遣費用に活用し、体験型ボランティアの拡大を予定しております。
支援対象施設と継続的な教育支援体制
バンブースクールは無国籍の子どもたちに対する基礎教育及び生活支援を行う幼児教育施設です。ブルースカイホームは困難な家庭環境にある女子学生に対し、安全な生活環境と学びの機会を提供する学生寮であり、入居者の大半が無国籍です。 同法人代表は2019年以降、継続的に現地を訪問し、教育関係者及び運営者との連携を深めてまいりました。日本の学生を引率したボランティア活動の実績も重ねており、現地との協働関係が確立されております。両施設からは本プロジェクトの実施及び名称掲載についての了承と許諾を得ております。 同法人が掲げるビジョンは「国境や立場の違いに関係なく、誰一人取り残されない社会」の実現です。本プロジェクトは単なる海外支援に留まらず、現地で学ぶ意欲を持つ子どもたちの姿が、支援者自身の人生観や生き方を問い直す機会となることを意図しております。「大きな愛をもって、小さなことを行う」との理念のもと、教育機会の保障、奨学金支援、学習環境整備、体験型ボランティア派遣を柱とした包括的支援体制を構築いたしております。
概要
【クラウドファンディング概要】 目標金額：100万円 募集期間：2026年8月13日まで 実施方式：All-in（実行確約型） 資金使途：バンブースクール・ブルースカイホームの床修繕工事費（約100㎡分の既存塗装剥離、下地補修、再塗装） 寄贈先：タイ ラ・サール バンブースクール／ブルースカイホーム 実施予定完了日：2026年8月14日 リターン：感謝メール（1,000円以上）、活動報告集PDF版（5,000円以上）、現地施設への芳名刻印（100,000円以上） クラウドファンディングのご協力は下記URLよりお願い致します。 https://readyfor.jp/projects/bamboo-school-support?sns_share_token=26d07b406a8cd1d1d234&utm_source=pj_share_url&utm_medium=social
会社概要
企業名：特定非営利活動法人バンブー・ペリフェリーズ・オーバーシーズ・ボランティアーズ 所在地：北海道函館市乃木町1番8-3号 代表者：韓徳 電話番号：08066902757 活動内容：アジア地域、特にタイ・ミャンマー国境地域における無国籍及び社会的に周縁化された子どもたちへの教育支援、奨学金援助、安全な学習環境の提供、日本の青少年との国際交流事業を実施。2016年のフィリピンボランティア活動を契機に継続的な教育支援活動を展開しており、2019年のタイ訪問を転機にNPO法人化を決定いたしました。 URL：https://bamboo-overseas.org/ Instagram：https://www.instagram.com/bambooperipheriesoverseasvolun/ Facebook：https://www.facebook.com/groups/456532617879826/