コカ・コーラ ボトラーズジャパン、「モンスターエナジー(355ml缶)」を自動販売機にて6月上旬より販売開始

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長 最高経営責任者：カリン・ドラガン、以下、当社）は、2026年6月上旬より、事業エリア内の自動販売機において、「モンスターエナジー(355ml缶)」の販売を開始しました。

本取り組みは、2026年4月30日に発表したモンスターエナジージャパン合同会社（本社：東京都品川区、代表：松本充弘）および国内の販売権を持つアサヒ飲料株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：近藤佳代子）との合意に基づくものであり、夏のピーク需要期にあわせて、当社事業エリアである1都2府35県全域の自動販売機へ順次展開を進めており、エリアや設置状況などに応じて販売を開始します。

当社では、中期経営計画「Vision 2030」の実現に向けベンディング事業の変革を推進しています。デジタル化やテクノロジーを活用した品揃えの最適化、オペレーションの生産性向上および効率化に継続的に取り組む中、このたび国内No.1※エナジードリンクブランドとして多くのファンを魅了する「モンスターエナジー」を、当社の強みである業界最大規模の自動販売機ネットワークを通じて展開します。これにより、お客さまの選択肢および購買機会の拡大を図るとともに、自動販売機チャネルのさらなる価値向上と市場の活性化に貢献してまいります。

※飲料総研推計 エナジードリンク市場 2025年1月～12月メーカー販売箱数（日本国内）

＜展開製品概要＞

製品名：モンスターエナジー

容器・容量：缶355ml

希望小売価格：213円(税別)、230円(税込)

品目：炭酸飲料

販売チャネル・地域：当社事業エリアの自動販売機

エナジードリンクブランド「モンスターエナジー」は、2002年に米国で発売されて以来、世界中で幅広く販売されています。2012年、日本上陸を果たし、エナジードリンクのリーディングブランドとして日本国内でのファンを増やし続けています。モンスターエナジーは単なるドリンクではなく、缶に込められたライフスタイルとして、ミュージック、ゲーミング、モータースポーツ、アクションスポーツなど様々なシーンを通じて、ファンと一緒に楽しむ時間を作り出しています。

「すべての人にハッピーなひとときをお届けし、価値を創造する」というミッションのもと、今後も当社は様々なパートナーのみなさまと連携を図り、すべてのステークホルダーのみなさまに持続的な価値を提供してまいります。

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