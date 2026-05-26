こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ふわっふわな口溶けの『とんでん純氷かき氷』が６月９日（火）より今年も登場！新作「果肉入りマンゴー」を含む全４種類に、“追いシロップ”を初導入
とんでん株式会社（本店所在地：北海道恵庭市、代表取締役社長：駒場雅志）は、「北海道生まれ和食処とんでん」北海道・関東全店舗にて、２０２６年６月９日（火）より夏季限定で、毎年大好評の『とんでん純氷かき氷』を販売いたします。今年は、宮崎県産のマンゴーシロップに、マンゴー果肉入りソースを合わせた「果肉入りマンゴー」が新登場。さらに、毎年大好評の「あまおういちご」、「十勝あずき抹茶」、「北海道赤肉メロン」も販売いたします。
また、当社のかき氷では初の試みとして“追いシロップ”をご用意しており、最後まで飽きることなくお楽しみいただけます。
まるで綿雪のようなふわっふわの口溶け。夏の風物詩『とんでん純氷かき氷』が今年も登場！
２０１９年の登場以来、毎年多くのお客様からのご好評をいただいている『とんでん純氷かき氷』。販売開始当初は一部店舗限定だった本メニューも、現在では全店舗でお楽しみいただける夏の定番メニューへと成長しました。
今年は新たに「果肉入りマンゴー」をご用意し、食後でも食べやすいサイズでお楽しみいただけます。
とんでんのかき氷には、４８時間以上かけてじっくりと凍らせた、不純物がなく溶けにくい透明な氷の“純氷”を使用。ふわっふわな綿雪のような口溶けに仕上げました。さらに、当社のかき氷では初の試みとして“追いシロップ”をご用意し、最後まで味わいの変化をお楽しみいただけます。
フレッシュ感のある果肉をのせた「果肉入りマンゴー」が新登場！食後のデザートにぴったりな全４種の『とんでん純氷かき氷』を販売
今年新登場する「果肉入りマンゴー」は、宮崎県産のマンゴーを使用したシロップと、瑞々しい果肉入りのマンゴーソースを使用し、マンゴーの芳醇な甘みをご堪能いただけます。また、４種すべてのかき氷に、北海道産の生乳を使用した練乳を合わせ、濃厚な甘みとコクをお楽しみいただけます。
≪ とんでん純氷かき氷 概要 ≫
■販売開始 ：２０２６年６月９日（火）
■販売店舗 ：北海道生まれ 和食処とんでん 北海道・関東全店舗
とんでん純氷かき氷 「綿雪」 各４６０円（税込５０６円）
≪綿雪 あまおういちご≫
福岡県産あまおういちごシロップ・いちごソース・練乳をかけた、甘酸っぱいソースでさっぱりとお召し上がりいただける毎年一番人気のメニューです。
≪綿雪 果肉入りマンゴー≫
宮崎県産マンゴーシロップ・マンゴーソース・マンゴーの果肉・練乳をかけた、芳醇な香りととろけるような味わいが特徴の新メニューです。
≪綿雪 北海道赤肉メロン≫
北海道産富良野メロンシロップ・メロンソース・練乳をかけ、瑞々しく上品な甘さが楽しめるメニューです。
≪綿雪 十勝あずき抹茶≫
抹茶シロップ・抹茶ソース・北海道十勝産あずき・練乳をかけ、ほろ苦い抹茶があずきの甘さを引き立てる、少し大人なメニューです。
【北海道生まれ 和食処とんでん について】
鮨・そば・天ぷら・茶わんむし・旨いわしを主力とし、鮮度と手作りにこだわり、旬の食材を使用した最高のお料理をお届けしています。北海道と関東に店舗を展開し、特に三世代のご家族に喜ばれています。
【店舗所在地】
北海道・埼玉・千葉・東京・神奈川・群馬 全９４店舗
HP：https://www.tonden.co.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/tonden_jp/（アカウント名：tonden_jp）
X：https://x.com/tonden_jp（アカウント名：tonden_jp）
本件に関するお問合わせ先
報道関係者からの問い合わせ
とんでん株式会社
関東営業本部 販売促進部 広報担当 乙二（おとに）・吉田
TEL 048-838-7878 FAX 048-838-8866 mail: tenpo@tonden.co.jp
まるで綿雪のようなふわっふわの口溶け。夏の風物詩『とんでん純氷かき氷』が今年も登場！
２０１９年の登場以来、毎年多くのお客様からのご好評をいただいている『とんでん純氷かき氷』。販売開始当初は一部店舗限定だった本メニューも、現在では全店舗でお楽しみいただける夏の定番メニューへと成長しました。
今年は新たに「果肉入りマンゴー」をご用意し、食後でも食べやすいサイズでお楽しみいただけます。
とんでんのかき氷には、４８時間以上かけてじっくりと凍らせた、不純物がなく溶けにくい透明な氷の“純氷”を使用。ふわっふわな綿雪のような口溶けに仕上げました。さらに、当社のかき氷では初の試みとして“追いシロップ”をご用意し、最後まで味わいの変化をお楽しみいただけます。
フレッシュ感のある果肉をのせた「果肉入りマンゴー」が新登場！食後のデザートにぴったりな全４種の『とんでん純氷かき氷』を販売
今年新登場する「果肉入りマンゴー」は、宮崎県産のマンゴーを使用したシロップと、瑞々しい果肉入りのマンゴーソースを使用し、マンゴーの芳醇な甘みをご堪能いただけます。また、４種すべてのかき氷に、北海道産の生乳を使用した練乳を合わせ、濃厚な甘みとコクをお楽しみいただけます。
≪ とんでん純氷かき氷 概要 ≫
■販売開始 ：２０２６年６月９日（火）
■販売店舗 ：北海道生まれ 和食処とんでん 北海道・関東全店舗
とんでん純氷かき氷 「綿雪」 各４６０円（税込５０６円）
≪綿雪 あまおういちご≫
福岡県産あまおういちごシロップ・いちごソース・練乳をかけた、甘酸っぱいソースでさっぱりとお召し上がりいただける毎年一番人気のメニューです。
≪綿雪 果肉入りマンゴー≫
宮崎県産マンゴーシロップ・マンゴーソース・マンゴーの果肉・練乳をかけた、芳醇な香りととろけるような味わいが特徴の新メニューです。
≪綿雪 北海道赤肉メロン≫
北海道産富良野メロンシロップ・メロンソース・練乳をかけ、瑞々しく上品な甘さが楽しめるメニューです。
≪綿雪 十勝あずき抹茶≫
抹茶シロップ・抹茶ソース・北海道十勝産あずき・練乳をかけ、ほろ苦い抹茶があずきの甘さを引き立てる、少し大人なメニューです。
【北海道生まれ 和食処とんでん について】
鮨・そば・天ぷら・茶わんむし・旨いわしを主力とし、鮮度と手作りにこだわり、旬の食材を使用した最高のお料理をお届けしています。北海道と関東に店舗を展開し、特に三世代のご家族に喜ばれています。
【店舗所在地】
北海道・埼玉・千葉・東京・神奈川・群馬 全９４店舗
HP：https://www.tonden.co.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/tonden_jp/（アカウント名：tonden_jp）
X：https://x.com/tonden_jp（アカウント名：tonden_jp）
本件に関するお問合わせ先
報道関係者からの問い合わせ
とんでん株式会社
関東営業本部 販売促進部 広報担当 乙二（おとに）・吉田
TEL 048-838-7878 FAX 048-838-8866 mail: tenpo@tonden.co.jp