新しいAIアシスタントとエージェントインフラストラクチャにより、ビジネスチームおよびアナリティクスチームのAI活用を検証段階から、ガバナンスが確立された本番環境のインテリジェンスへ導く

SAS Viya Copilot：分析ライフサイクル全体に組み込まれたAIアシスタントSAS Viya Model Context Protocol（MCP）サーバー：オープンMCP標準を採用し、SAS Viyaの分析機能と意志決定機能をAIエージェント向けのツールとして提供SAS Agentic AI Accelerator：SAS Viya内でAIエージェントを構築、管理、展開するための厳選されたフレームワークSASの経営陣は、エージェンティックAIの責任ある拡張を図る上で、人の判断が重要であることを強調しています。





SASグローバルエンジニアリング担当シニアバイスプレジデント、ジャレッド・ピーターソン（Jared Peterson）は、次のように述べています。「エージェンティックAIを運用する上で人の専門知識が果たす役割は、自動化によって縮小するどころか、むしろ拡大します。SAS Viyaを活用することで、組織はCopilotやエージェントを、人の判断力、信頼できるデータ、そしてエンタープライズガバナンスと組み合わせることができます。これにより、AIは単に出力を生成するだけでなく、責任ある現実的な意志決定の推進役となります。



データやAIタスクのための、後付けではない組み込み型のCopilot



SAS Viya Copilot（ https://www.sas.com/en_us/software/viya/copilot.html ）は、SAS Viyaプラットフォームに直接組み込まれている、ガバナンスが確立された対話型AIアシスタントであり、本番環境レベルの分析ワークフローにおいて、人の専門家と連携して機能するように設計されています。このソリューションにより、組織は分析ライフサイクル全体を通じてエンタープライズレベルのセキュリティとガバナンスを維持しながら、データの分析、モデルの構築、意志決定を行うことができます。



SAS Viya CopilotはMicrosoft Foundryを統合しており、単体のチャットインターフェイスとしてではなく、分析ワークフロー内で動作します。これにより、データサイエンティスト、開発者、ビジネスアナリストは、コーディング環境であれ、インタラクティブなビジュアルインターフェイスであれ、自然言語を用いてインサイトを生成・説明し、それに基づいて行動を起こすことができます。



現在、SAS Viya Copilotには以下の機能が搭載されています。

データ検出、モデルパイプライン開発、モデル管理、意志決定インテリジェンス、環境管理など、主要なViyaアプリケーション全体にわたる一般Q&AAI生成によるSASコードやPythonコード、ドキュメント、説明を用いたコード作成の高速化インテリジェントな推奨、次のステップの提示、説明機能によるモデルパイプラインガイダンスAIを活用したデータ拡張機能、自然言語によるダッシュボード作成機能、および自動化されたインサイト生成を実現する対話型ダッシュボードAIを活用した検索機能や、AIによるケース説明・アラート説明を用いた視覚的な調査機能





今後、SAS Viya Copilotのデータ機能やAI機能は、データ管理、モデル管理、AIインフラストラクチャ全体へと拡張していく予定です。これにより、データの取り込みからデプロイメントに至るまで、一貫したAI支援を実現できます。



多くの汎用AIアシスタントが、主に事前学習済みのLLMの知識や汎用ツールに依存しているのとは異なり、SAS Viya Copilotは、業界固有のデータモデル、用語、ベストプラクティスに基づく、ドメイン知識を組み込んだ分析タスクを実行するべく設計されています。



現在、利用可能な業界特化型Copilot機能は次のとおりです。

SAS Asset and Liability Management (ALM) Copilot：金融リスク管理ワークフローにおけるシナリオの構成、実行、および解釈についてアナリストを支援し、自然言語による入力をガバナンスが適用された分析モデルに変換SAS Health Clinical Data Discovery Copilot：自然言語を用いたデータ探索、コホートの作成、品質調査をユーザーに案内することで、臨床データの検出と分析を加速





2026年、SASはViya Copilotの対象業界を拡大する予定です。これには銀行業界における金融犯罪防止や、製造業におけるインテリジェントな計画立案およびサプライチェーンの最適化などが含まれます。



SAS Viyaプラットフォームで、Copilotからエージェントへ



SAS Viya Copilotは、ユーザーによる分析機能の利用の在り方を改善する一方で、エージェントはインサイト、意志決定、アクションをシステム横断的かつ大規模に連携させることで、その機能をさらに強化します。



SAS Viyaは、組み込み型AIアシスタントにとどまらず、組織がAIエージェントを大規模に構築、連携、管理するために必要なインフラストラクチャとツールを提供します。現在、ViyaユーザーにGitHubを通じて提供されているこれらの機能は、個別利用されている生成AIを、システム、チーム、ビジネスプロセス全体で機能する企業向けのエージェンティックAIへと変革することを目的としています。



SAS Viya Model Context Protocol（MCP）サーバー（ https://www.sas.com/en_us/software/viya/mcp-server.html ）は、SASの分析機能、モデル、および意志決定機能を標準化された方法で外部のAIエージェントに提供することを可能にします。 SAS Viya MCPを活用することで、企業はロジックを重複させたり、企業の管理体制を迂回したりすることなく、Claudeなどの任意のLLMインターフェイスを通じて、SASの信頼性の高い分析機能、ガバナンス、およびドメインインテリジェンスを自社のエージェントに組み込むことができます。



SAS Agentic AI Accelerator（ https://communities.sas.com/t5/SAS-Communities-Library/Introducing-the-SAS-Agentic-AI-Accelerator-Build-AI-Agents/ta-p/977176 ）は、チームのスキルレベル（ノーコード、ローコード、開発者）を問わず、ガバナンスと信頼性を確保しながらAIエージェントを設計し、運用に移すことを可能にします。このアクセラレーターが提供する厳選されたコード、コンポーネント、インターフェイス、およびベストプラクティスのコレクションにより、チームはSAS Viya内でAIエージェントを構築、管理、展開できます。これにより、再現性とガバナンスを確保しながら検証段階から本番環境に移行できます。



SAS Retrieval Agent Manager（RAM）（ https://www.sas.com/ja_jp/software/retrieval-agent-manager.html ）は、検索拡張生成（RAG）フレームワークを基盤としたノーコードソリューションであり、構造化されていない生データを文脈に応じたAI応答に変換するプロセスを効率化します。現在スタンドアロン製品としてのみ提供されていますが、将来的にはSAS ViyaにRAM機能を統合する予定です。これによりAIエージェントやアシスタントが企業の文脈に基づいた応答を行うことが可能となり、正確で信頼性の高い意志決定がさらに促進されます。



これらのアップデートにより、SAS Viyaはガバナンスが確立されたエンタープライズ対応のエージェンティックAIプラットフォームとなり、AIアシスタントやインテリジェントエージェントが連携して価値を創出し、信頼性の高いインサイトを大規模な実世界の意志決定へと転換することが可能になりました。



SASのエージェンティックAIソリューションの詳細についてはこちら（ https://www.sas.com/ja_jp/solutions/ai/agentic-ai.html ）をご覧ください。



*2026年4月28日に米国SAS Institute Inc.より発表されたプレスリリース（ https://www.sas.com/en_us/news/press-releases/2026/april/innovate-viya-ai-assistants-agentic.html ）の抄訳です。



本プレスリリースの正式言語は英語であり、その内容および解釈については英語を優先します。



SASについて



SASはデータとAIのリーディング・カンパニーです。SASの革新的なソフトウェアと業界特化型のソリューションが、世界中のお客様にデータを信頼できる意志決定に変換するパワーを届けています。SASは「The Power to Know®（知る力）」をお届けします。



*SASとその他の製品は米国とその他の国における米国SAS Institute Inc.の商標または登録商標です。その他の会社名ならびに製品名は、各社の商標または登録商標です。