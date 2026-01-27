スマートホームソリューション企業株式会社Winni Corporation(本社：韓国、代表取締役：チェ・ジェウ)は、スマートカーテン・ブラインド製品の日本展開において、楽天市場を通じた個人向け(B2C)販売に加え、日本の建設・インテリア業界に向けた企業間取引(B2B)を強化する「2軸(Two-Track)成長戦略」を発表いたしました。





製品イメージ





■ 背景：多様化する日本のスマートホーム需要

株式会社Winni Corporationは、楽天市場での公式販売および日本のインテリア施工会社、ホームセンターベンダーとの商談を通じ、日本市場には大きく分けて2つの異なるニーズが存在することを確認いたしました。一つは、賃貸住宅や既存住宅において「工事なしで手軽に自動化したい」という個人消費者のDIYニーズ。他方では、オフィス、ホテル、商業施設において「多数のブラインドを一括管理したい」「防炎基準を満たしたい」という法人の施工ニーズです。同社は、この双方の需要に対し、単一の商品ラインナップではなく、ターゲットごとに最適化された供給体制が必要であると判断いたしました。





開発中のアプリ





(本イメージは開発中のアプリのイメージです。変更される可能性がございます。)









■ 決定事項：ターゲット別の最適化戦略

市場の特性に合わせ、以下の通り事業領域を区分して展開することを決定いたしました。





一般消費者向け：DIY・規格商品(Standard)

楽天市場およびホームセンター流通を通じ、誰でも簡単に設置できる「規格サイズ」の製品供給を拡大いたします。特に、日本の一般的な窓枠サイズに合わせたラインナップを拡充し、バッテリー駆動による配線不要の利便性を訴求することで、手軽にスマートホームを体験したい層を開拓を目指します。





企業・施設向け：施工・オーダーメイド(Project)

商業施設やオフィス向けには、日本の厳しい消防法に対応した「防炎(FRM)機能性生地」や、数百台単位での「複数台一括制御システム」を活かしたオーダーメイド提案を行います。施工パートナーとの連携により、現地の採寸から設置、メンテナンスまでをワンストップで提供する体制の構築を目指してまいります。









■ 日本国内での販売準備について

現在、日本国内のホームセンターおよび専門店への供給に向け、製品ラインナップの最終調整を行っております。

詳細な販売開始時期や取り扱い店舗については、準備が整い次第、順次ご案内いたします。









【製品概要・販売ページ】

商品名： Winni Corporation スマートカーテン・ブラインドシリーズ

楽天市場 公式販売ページ： https://item.rakuten.co.jp/koko-s/winni/

(※現在は商品情報の閲覧のみ可能で、正式販売時に購入可能となります。)









【会社概要】

製造元：株式会社Winni Corporation