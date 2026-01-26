¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡Ú2026Ç¯ºÇ¿·Mini¥·¥êー¥º¡Û¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖMini Pico¡×ÅÐ¾ì¡ªÍÀþCarPlay¡¿Android Auto¤ò¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²½¡¢¥±ー¥Ö¥ëÉÔÍ×¤Î²÷Å¬¥É¥é¥¤¥Ö
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339971/images/bodyimage1¡Û
ÆüËÜ¤Î¥«ー¥Ê¥Ó¡¦CarPlay»Ô¾ì¤Ç¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥ÈÀ½ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ëOTTOCAST¡Ê¥ª¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡Ë ¤è¤ê¡¢ÍÀþCarPlay¡¿Android Auto¤ò¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²½¤¹¤ëºÇ¿·¥¢¥À¥×¥¿ー¡ÖOttocast Mini Pico¡Ê¥ª¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È ¥ß¥Ë ¥Ô¥³¡Ë¡× ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤À¤±¸ÂÄê¡ªMini PicoÈ¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ
Amazon¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¡¢²¼µ¤Î³ä°ú¥³ー¥É¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê9,999±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤«¤éÆÃÊÌ²Á³Ê5,949±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¤«¤é40¡óOFF¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0G5L7PLS8
³ä°ú¥³ー¥É¡§39QTAATP
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç
Mini Pico¡ÃOTTOCAST ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹CarPlay¥¢¥À¥×¥¿ーºÇ¿·¥â¥Ç¥ë
Ottocast Mini Pico¡Ê¥ª¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È ¥ß¥Ë ¥Ô¥³¡Ë ¤Ï¡¢¤ª»È¤¤¤ÎÍÀþApple CarPlay¡¿Android AutoÂÐ±þ¥«ー¥Ê¥Ó¤ò¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¢¥À¥×¥¿ー¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¡¢²»³ÚºÆÀ¸¡¢ÄÌÏÃ¡¢²»À¼Áàºî¤Ê¤É¡¢CarPlay¡¿Android AutoËÜÍè¤Îµ¡Ç½¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥±ー¥Ö¥ëÉÔÍ×¤Î¥¹¥Þー¥È¤Ê¼ÖÆâ´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤ÏCarPlay¡¿Android Autoµ¡Ç½ÀìÍÑ¤Ç¤¹¡£
¢¨YouTubeÅù¤ÎÆ°²èºÆÀ¸µ¡Ç½¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
1¡¢¥±ー¥Ö¥ëÉÔÍ×¤Ç¡¢CarPlay¡¿Android Auto¤ò¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë
Mini Pico¤Ï¡¢ÍÀþCarPlay¡¿Android AutoÂÐ±þ¼Ö¤ÎUSB¥Ýー¥È¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢
CarPlay¡¿Android Auto¤ò¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ Ëè²ó¥±ー¥Ö¥ë¤òÀÜÂ³¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤·
¢¡ ¼ÖÆâ¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¡¢ÇÛÀþ¤ÎÈÑ¤ï¤·¤µ¥¼¥í
¢¡ ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤µ¤ºÁàºî²ÄÇ½
¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°¸å¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈÀÜÂ³¤µ¤ì¡¢
¡Ö¾è¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤°»È¤¨¤ë¡×¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
2¡¢Wi-Fi 6 ¡ß Bluetooth 5.4¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³
Mini Pico¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎWi-Fi 6¤ª¤è¤ÓBluetooth 5.4¤òÅëºÜ¡£
½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¡¢ÀÜÂ³¤Î°ÂÄêÀ¤È±þÅúÂ®ÅÙ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ ¥È¥ó¥Í¥ë¤ä»Ô³¹ÃÏÁö¹Ô»þ¤Ç¤âÀÜÂ³¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ë¤¯¤¤
¢¡ ¥Ê¥ÓÉ½¼¨¡¦²»³ÚºÆÀ¸¡¦ÄÌÏÃ¤¬¥¹¥àー¥º
¢¡ ÃÙ±ä¤òÍÞ¤¨¤¿²÷Å¬¤ÊÁàºî´¶
BluetoothÄÌÏÃ¤ä¡¢Siri¡¿Google¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤è¤ë²»À¼Áàºî¤â°ÂÄê¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢
Æü¾ï¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ò²÷Å¬¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
3¡¢¥Ê¥Ó¡¦²»³Ú¡¦ÄÌÏÃ¤ò¥Õ¥ë¥µ¥Ýー¥È
Mini Pico¤Ï¡¢CarPlay¡¿Android Auto¤Î¼çÍ×µ¡Ç½¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥µ¥Ýー¥È¡£
¢¡ ¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¡§Google¥Þ¥Ã¥×¡¢Apple¥Þ¥Ã¥× ¤Ê¤É
¢¡ ²»³ÚºÆÀ¸¡§Spotify¡¢Apple Music ¤Ê¤É
¢¡ ¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êーÄÌÏÃ¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸Á÷¼õ¿®
¢¡ ²»À¼Áàºî¡Ê¡Ö±Ø¤Ë¥Ê¥Ó¡×¡Ö²»ÎÌ¤ò²¼¤²¤Æ¡×¤Ê¤É¡Ë
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢
±¿Å¾Ãæ¤â°ÂÁ´¤«¤ÄÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
4¡¢Ä¶¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¡õ´ÊÃ±ÀÜÂ³
Mini Pico¤Ï¡¢·ÚÎÌ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¡£
¼ÖÆâ¥¹¥Úー¥¹¤ò°µÇ÷¤»¤º¡¢USB¥Ýー¥È¤Ëº¹¤·¹þ¤à¤À¤±¤Î¥×¥é¥°¡õ¥×¥ì¥¤¼°¤Ç¤¹¡£
¢¡ USB Type-A / Type-C Î¾ÂÐ±þ
¢¡ ½é²óÀßÄê¸å¤Ï¼«Æ°ÀÜÂ³
¢¡ ¥¹¥Þ¥ÛÁàºîÉÔÍ×
½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤âÌÂ¤ï¤º»È¤¨¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿Àß·×¤Ç¤¹¡£
5¡¢ÉÊ¼Á¤È¥µ¥Ýー¥È¤Î°Â¿´´¶
OTTOCAST¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎCarPlay´ØÏ¢À½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¿®Íê¥Ö¥é¥ó¥É¡£
Mini Pico¤Ï¡¢¸·³Ê¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¤â¤È³«È¯¤µ¤ì¡¢
Æü¾ï»ÈÍÑ¤ËÅ¬¤·¤¿°ÂÄêÀ¤ÈÂÑµ×À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ 1Ç¯´Ö¤Î¥áー¥«ーÊÝ¾Ú
¢¡ ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©
°Â¿´¤·¤ÆÄ¹¤¯¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û
À½ÉÊÌ¾¡§Ottocast Mini Pico¡Ê¥ª¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È ¥ß¥Ë ¥Ô¥³¡Ë
ÂÐ±þµ¡Ç½¡§Apple CarPlay¡¿Android Auto¡Ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²½¡Ë
ÄÌ¿®µ¬³Ê¡§Wi-Fi 6¡¢Bluetooth 5.4
ÀÜÂ³Êý¼°¡§USB Type-A¡¿USB Type-C
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§9,999±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
³ä°ú¸å²Á³Ê¡§5,949±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¡§39QTAATP
¹ØÆþURL¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0G5L7PLS8
Í¸ú´ü¸Â¡§2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç
¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢¥¹¥Þー¥È¤Ë¡£
ËèÆü¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¡¢¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¡£
Ottocast Mini Pico ¤¬¡¢
¤¢¤Ê¤¿¤Î¥«ー¥é¥¤¥Õ¤ò¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ç¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§OTTOCAST CORPORATION LIMITED
