バリュエンス、きづきアセット株式会社と顧客紹介契約を締結
〜実物資産の価値把握を通じて、資産管理を包括的にサポート〜
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）は、実物資産の価値把握や相続時の遺品整理をはじめとしたお客さまの資産管理を支援することを目的に、きづきアセット株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：谷本 圭治、以下「きづきアセット」）との顧客紹介契約を締結いたしました。
きづきアセットとの連携を通じて、お客さま一人ひとりの課題に沿ったリユースサービスを提供
バリュエンスジャパンはパーパスに「Circular Design for the Earth and Us（地球、そして私たちのために循環をデザインする）」を掲げております。不要なモノを捨てるのではなく次に必要な人へとつなげ、より多くの人にその価値を楽しんでいただくラグジュアリー品のリユースをビジネスの中核に置き、「なんぼや」をはじめとしたブランド品、骨董・美術品などの買取専門店を全国に130店舗以上※展開しています。そして、あらゆる実物資産に目を向けるとともにリユースのさらなる普及を目指しています。
一方、きづきアセットは、「健全な資産形成を通じて豊かなライフスタイルの実現に貢献する」をミッションに掲げ、資産運用アドバイス（金融商品仲介）に留まらず、不動産、相続・資産承継、M&A・事業承継まで一気通貫で対応できる総合力と、伴走型の支援体制を強みとしています。遺言・相続コンサルティングにおいては、グループ会社である「きづき行政書士法人」と連携し、遺言書作成や相続手続きのサポートも提供しています。
今回の顧客紹介契約により、きづきアセットが強みとする遺言・相続コンサルティングや資産運用アドバイスと、バリュエンスジャパンが培ってきたブランド品・骨董・美術品などの査定・買取の知見を組み合わせることで、お客さまの資産全体を見据えたサポートが可能となります。具体的には、お客さまが保有する多様な実物資産の価値把握から査定・買取、生前の資産整理や相続で引き継いだ資産の整理まで、金融資産と実物資産を含めた資産管理をワンストップで支援することが可能となります。
これらの取り組みを通じ、お客さま一人ひとりのライフタイムバリューの最大化や、顧客満足度の向上に貢献してまいります。
さらに、資産に込められた価値を次の担い手へつなぎ、国内外の幅広い販路を通じて再流通させることは、廃棄物削減に寄与するだけでなく、新たな価値の創造と持続可能な循環型社会の実現にも貢献いたします。
今後もバリュエンスジャパンは、企業との提携などを通じて、お客さまが保有する実物資産を適切に把握できる機会や関連サービスを拡充し、リユースのさらなる浸透と循環型社会形成の促進に取り組んでまいります。
※ 2025年11月時点
■きづきアセット株式会社（https://kizuki-asset.co.jp/）概要
・設立：2023年6月
・代表者：代表取締役 谷本 圭治・井戸上 敦
・本社所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町4階
・事業内容：資産運用、不動産活用、相続・資産継承、事業承継・M&A、確定拠出年金導入サポート、金融教育、起業研修に関する支援
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
バリュエンス
https://www.valuence.inc/
きづきアセット
https://kizuki-asset.co.jp/
