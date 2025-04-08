“超”が止まらない！？「シマチョウ食べ比べ大会」開催中！ディズニーペアチケットが当たるチャンスも！
■ チョウ(超)美味しい！ チョウ(超)楽しい！ チョウ(超)嬉しい！
「チュウチュウシマチュウ？ チュウじゃなくてチョウだよ！」
遊び心満載のこのキャンペーンでは、新名物「近江牛〈上〉とろホルモン」と「国産牛シマチョウ」を贅沢に食べ比べできる限定メニューが登場！
とろける脂と食感の違いをじっくり味わって、“どちらが超絶か”をお客様自身に決めていただく、まさに「食べるエンタメ」です。
■ 食べて応募で当たる！ディズニーチケットも夢じゃない！
対象メニューをご注文いただいたお客様の中から、抽選でJTB旅行券17,000円分を15名様にプレゼント！（毎月5名様／3か月予定）
当選者は、旅行券をディズニーペアチケットに交換可能！ホルモンで元気になった後は、夢の国へGO！
【キャンペーン概要】
実施期間：2025年4月8日～なくなり次第終了（6月頃までを予定）
応募方法：
1. 対象商品を注文
2. スタッフからQRコードを受け取る
3. QRコードから応募フォームへアクセス（Googleアカウント必須）
※注文1回につき1回応募可能
【対象商品】
・国産シマチョウ＆近江牛シマチョウ食べ比べ塩
・国産シマチョウやみつき＆塩食べ比べ
・国産シマチョウキムチ家＆ブラック食べ比べ
・国産シマチョウ塩＆味噌食べ比べ
近江牛と国産牛シマチョウ食べくらべ
国産牛シマチョウ やみつきダレ&塩
国産牛シマチョウ キムチの家コラボ&ブラックだれ
国産牛シマチョウ 塩&味噌
【キャンペーン対象店舗（全国38店舗）】
武蔵藤沢店、立川南口店、志木店、北浦和店、札幌駅前店、海浜幕張店、豊田店、熊谷店、辻堂店、橋本店、仙台店、川崎店、大宮店、赤羽店、川越店、高田馬場店、古淵店、中野店、天文館店、所沢北原店、静岡呉服町店、北戸田店、飯能店、八王子店、木更津店、天神大名店、茅ヶ崎店、金沢諸江店、三宮トアロード店、東久留米店、広島府中店、米子角盤店、甲府平和通り店、八戸ヴィアノヴァ店、小手指店、館山店、朝日店
※一部店舗では実施しておりません。詳細は店舗までお問い合わせください。
■店舗一覧
＜焼肉ホルモンたけ田＞
東京都
・渋谷センター街店：東京都渋谷区宇田川町24-8 レジャープラザビル1F
・立川南口店：東京都立川市柴崎町３丁目３－２ 立川ステーションフロントビル 2F
・赤羽店：東京都北区赤羽１丁目２２－２ 大黒屋ビル 2.3F ファミリーマート上
・高田馬場店：東京都新宿区高田馬場2-18-11 稲門ビルB1
・東久留米店：東京都東久留米市東本町3-20
・中野店：東京都中野区中野5-64-10 サンモール中野ビル4F
・新宿店：東京都新宿区歌舞伎町1-16-1今宮ビル4F
・八王子店：東京都八王子市東町11番2号 千島ビルB1
埼玉県
・武蔵藤沢本店：埼玉県入間市下藤沢449-1 1F
・北浦和店：埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-2-16 YO-KOビル ２F
・熊谷店：埼玉県熊谷市箱田 6-17-30
・西川口店：埼玉県川口市西川口１丁目５－３ 福原ビル2F
・大宮店：埼玉県さいたま市大宮区宮町２丁目13－１ 第１２松ビル 1F
・川越店：埼玉県川越市六軒町1-3-1
・所沢北原店：埼玉県所沢市北原町1412－6
・北戸田店：埼玉県戸田市新曽2188 ノーブル北戸田2F
・飯能店：埼玉県飯能市仲町10-3
・志木店：埼玉県志木市本町5-24-23 第2本吉ビル2階
・小手指店：埼玉県所沢市小手指町1-11-25 水野ビル2階
神奈川県
・川崎店：神奈川県川崎市川崎区駅前本町15-12 養老乃瀧川崎ビル2F
・辻堂店：神奈川県藤沢市辻堂1-2-1 中堂ビル1F
・橋本店：神奈川県 模原市緑区橋本２丁目３－２ 京王クラウン街橋本 1F
・古淵店：神奈川県相模原市南区古淵1-8-12 T&T第一ビル2階
・茅ヶ崎店：神奈川県茅ケ崎市新栄町13-45 鴨志田ビル2F
千葉県
・海浜幕張店：千葉県千葉市美浜区ひび野１-9 スーク海浜幕張
・木更津店：千葉県木更津市東中央1-3-9
・館山店：千葉県館山市北条1624
山梨
・甲府平和通店：山梨県甲府市住吉２丁目６－１７ サンマリーナ 住吉1F
北海道
・札幌駅前店：札幌市中央区北3条西3-1-41 N北3西3ビルB1
青森県
・八戸ヴィアノバ店：青森県八戸市十三日町1番地B1F-11
宮城県
・仙台青葉通店：宮城県仙台市青葉区一番町2-3-3 J-BOXビル 1F
福島県
・郡山朝日店：福島県郡山市桑野3-157-5
石川県
・金沢諸江店：石川県金沢市諸江町中丁262-1
愛知県
・豊田店：愛知県豊田市神明町1-49-2
静岡
・静岡呉服町店：静岡市葵区呉服町2-7-11 幸福ビル2階
兵庫県
・神戸三宮店：兵庫県神戸市中央区北長狭通３丁目１－１７ 神戸トアロード山下ビル ２階
岡山県
・倉敷店：岡山県倉敷市平田659-4
鳥取県
・米子角盤店：鳥取県米子市角盤町１丁目１４６－４
広島県
・広島府中店：広島県安芸郡府中町大須4丁目6-6 2F
福岡県
・天神大名店：福岡市中央区大名2-1-42行武大名店舗 １階
鹿児島県
・天文館店：鹿児島県鹿児島市千日町9番35号 不動ビル
＜姉妹焼肉ブランド＞
東京都
・大衆焼肉酒場 肉ト米 焼肉あさ田：東京都大田区大森西5-10-10
・大衆焼肉酒場 肉ト米 焼肉あさ田 高田馬場店：東京都新宿区西早稲田2-18-23
埼玉県
・大衆焼肉ホール ニュー宝島：埼玉県入間市豊岡１丁目３－２９
・黒毛和牛と銀シャリ 肉ト米 焼肉ひろ喜：埼玉県さいたま市桜木町2-158-2
長崎県
・焼肉ホルモンおのだ：長崎県諫早市福田町6-26
大阪府
・焼肉たけちゃん：大阪府大阪市城東区蒲生4-16-11
青森県
・黒毛和牛と無敵タン 肉ト米 焼肉むてき：青森県八戸市鷹匠小路５－１※4/21オープン
香港
・香港焼肉たけ田 沙田ニュータウンプラザ店： New Town Plaza Phase 3 Block 3 Orchid Court, Sha Tin Centre St, Sha Tin,HongKong
<居酒屋店舗>
大衆飲食場フジサワプラザ：埼玉県入間市下藤沢１丁目１５－７
手づくり料理とお酒 和食居酒屋あんずいろ：埼玉県入間市下藤沢２丁目５－１
＜会社概要＞
商 号 ： 株式会社ミナモト
所在地 ： 〒358-0011 埼玉県入間市下藤沢447グレイス武蔵藤沢１F
設 立 ： 2010年6月
代表取締役 ： 細田源太
電話番号 ： 04-2963-3858
資本金 ： 3000万円
従業員 ： 250名
業務内容 ： 「焼肉ホルモンたけ田」「フジサワプラザ」「小料理あんずいろ」「ニュー宝島」など焼肉店および外食店舗の企画・プロデュース・運営
FC加盟及び取材問合先：080-3938-5394(広報担当：吉井) メールアドレス yoshii@29takeda.jp（cc：fc@29takeda.jp)