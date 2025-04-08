“超”が止まらない！？「シマチョウ食べ比べ大会」開催中！ディズニーペアチケットが当たるチャンスも！

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株式会社ミナモト


■ チョウ(超)美味しい！ チョウ(超)楽しい！ チョウ(超)嬉しい！


「チュウチュウシマチュウ？ チュウじゃなくてチョウだよ！」


遊び心満載のこのキャンペーンでは、新名物「近江牛〈上〉とろホルモン」と「国産牛シマチョウ」を贅沢に食べ比べできる限定メニューが登場！



とろける脂と食感の違いをじっくり味わって、“どちらが超絶か”をお客様自身に決めていただく、まさに「食べるエンタメ」です。


■ 食べて応募で当たる！ディズニーチケットも夢じゃない！


対象メニューをご注文いただいたお客様の中から、抽選でJTB旅行券17,000円分を15名様にプレゼント！（毎月5名様／3か月予定）


当選者は、旅行券をディズニーペアチケットに交換可能！ホルモンで元気になった後は、夢の国へGO！



【キャンペーン概要】


実施期間：2025年4月8日～なくなり次第終了（6月頃までを予定）




応募方法：


　1. 対象商品を注文


　2. スタッフからQRコードを受け取る


　3. QRコードから応募フォームへアクセス（Googleアカウント必須）


　※注文1回につき1回応募可能





【対象商品】

・国産シマチョウ＆近江牛シマチョウ食べ比べ塩


・国産シマチョウやみつき＆塩食べ比べ


・国産シマチョウキムチ家＆ブラック食べ比べ


・国産シマチョウ塩＆味噌食べ比べ



近江牛と国産牛シマチョウ食べくらべ

国産牛シマチョウ　やみつきダレ&塩


国産牛シマチョウ　キムチの家コラボ&ブラックだれ

国産牛シマチョウ　塩&味噌

【キャンペーン対象店舗（全国38店舗）】

武蔵藤沢店、立川南口店、志木店、北浦和店、札幌駅前店、海浜幕張店、豊田店、熊谷店、辻堂店、橋本店、仙台店、川崎店、大宮店、赤羽店、川越店、高田馬場店、古淵店、中野店、天文館店、所沢北原店、静岡呉服町店、北戸田店、飯能店、八王子店、木更津店、天神大名店、茅ヶ崎店、金沢諸江店、三宮トアロード店、東久留米店、広島府中店、米子角盤店、甲府平和通り店、八戸ヴィアノヴァ店、小手指店、館山店、朝日店


※一部店舗では実施しておりません。詳細は店舗までお問い合わせください。



■店舗一覧



＜焼肉ホルモンたけ田＞


東京都


渋谷センター街店：東京都渋谷区宇田川町24-8 レジャープラザビル1F


池袋店：東京都豊島区南池袋１丁目19-2 後藤ビルB1


・立川南口店：東京都立川市柴崎町３丁目３－２ 立川ステーションフロントビル 2F


・赤羽店：東京都北区赤羽１丁目２２－２ 大黒屋ビル 2.3F ファミリーマート上


・高田馬場店：東京都新宿区高田馬場2-18-11 稲門ビルB1


・東久留米店：東京都東久留米市東本町3-20


・中野店：東京都中野区中野5-64-10　サンモール中野ビル4F


・新宿店：東京都新宿区歌舞伎町1-16-1今宮ビル4F


・八王子店：東京都八王子市東町11番2号 千島ビルB1


埼玉県


・武蔵藤沢本店：埼玉県入間市下藤沢449-1 1F


・北浦和店：埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-2-16 YO-KOビル ２F


・熊谷店：埼玉県熊谷市田 6-17-30


・西川口店：埼玉県川口市西川口１丁目５－３ 福原ビル2F


・大宮店：埼玉県さいたま市大宮区宮町２丁目13－１ 第１２松ビル 1F


・川越店：埼玉県川越市六軒町1-3-1


・所沢北原店：埼玉県所沢市北原町1412－6


・北戸田店：埼玉県戸田市新曽2188 ノーブル北戸田2F


・飯能店：埼玉県飯能市仲町10-3


・志木店：埼玉県志木市本町5-24-23 第2本吉ビル2階


・小手指店：埼玉県所沢市小手指町1-11-25 水野ビル2階


神奈川県


・川崎店：神奈川県川崎市川崎区駅前本町15-12 養老乃瀧川崎ビル2F


・辻堂店：神奈川県藤沢市辻堂1-2-1 中堂ビル1F


・橋本店：神奈川県 模原市緑区橋本２丁目３－２ 京王クラウン街橋本 1F


・古淵店：神奈川県相模原市南区古淵1-8-12 T&T第一ビル2階


・茅ヶ崎店：神奈川県茅ケ崎市新栄町13-45 鴨志田ビル2F


千葉県


・海浜幕張店：千葉県千葉市美浜区ひび野１-9 スーク海浜幕張


・木更津店：千葉県木更津市東中央1-3-9


・館山店：千葉県館山市北条1624



山梨


・甲府平和通店：山梨県甲府市住吉２丁目６－１７ サンマリーナ 住吉1F


北海道　


・札幌駅前店：札幌市中央区北3条西3-1-41 N北3西3ビルB1



青森県


・八戸ヴィアノバ店：青森県八戸市十三日町1番地B1F-11


宮城県


・仙台青葉通店：宮城県仙台市青葉区一番町2-3-3 J-BOXビル 1F



福島県


・郡山朝日店：福島県郡山市桑野3-157-5


石川県


・金沢諸江店：石川県金沢市諸江町中丁262-1


愛知県


・豊田店：愛知県豊田市神明町1-49-2


静岡


・静岡呉服町店：静岡市葵区呉服町2-7-11　幸福ビル2階


兵庫県


・神戸三宮店：兵庫県神戸市中央区北長狭通３丁目１－１７ 神戸トアロード山下ビル ２階


岡山県


・倉敷店：岡山県倉敷市平田659-4


鳥取県


・米子角盤店：鳥取県米子市角盤町１丁目１４６－４


広島県


・広島府中店：広島県安芸郡府中町大須4丁目6-6 2F


福岡県


・天神大名店：福岡市中央区大名2-1-42行武大名店舗 １階


鹿児島県


・天文館店：鹿児島県鹿児島市千日町9番35号 不動ビル



＜姉妹焼肉ブランド＞


東京都


・大衆焼肉酒場　肉ト米　焼肉あさ田：東京都大田区大森西5-10-10


・大衆焼肉酒場　肉ト米　焼肉あさ田　高田馬場店：東京都新宿区西早稲田2-18-23


埼玉県


・大衆焼肉ホール　ニュー宝島：埼玉県入間市豊岡１丁目３－２９


・黒毛和牛と銀シャリ　肉ト米　焼肉ひろ喜：埼玉県さいたま市桜木町2-158-2


長崎県


・焼肉ホルモンおのだ：長崎県諫早市福田町6-26


大阪府


・焼肉たけちゃん：大阪府大阪市城東区蒲生4-16-11


青森県


・黒毛和牛と無敵タン　肉ト米 焼肉むてき：青森県八戸市鷹匠小路５－１※4/21オープン



香港


・香港焼肉たけ田　沙田ニュータウンプラザ店： New Town Plaza Phase 3 Block 3 Orchid Court, Sha Tin Centre St, Sha Tin,HongKong



<居酒屋店舗>


大衆飲食場フジサワプラザ：埼玉県入間市下藤沢１丁目１５－７


手づくり料理とお酒 和食居酒屋あんずいろ：埼玉県入間市下藤沢２丁目５－１




＜会社概要＞


商　号 ： 株式会社ミナモト


所在地 ： 〒358-0011　埼玉県入間市下藤沢447グレイス武蔵藤沢１F


設　立 ： 2010年6月


代表取締役 ： 細田源太


電話番号 ： 04-2963-3858


資本金 ： 3000万円


従業員 ： 250名


業務内容 ： 「焼肉ホルモンたけ田」「フジサワプラザ」「小料理あんずいろ」「ニュー宝島」など焼肉店および外食店舗の企画・プロデュース・運営


FC加盟及び取材問合先：080-3938-5394(広報担当：吉井)　メールアドレス　yoshii@29takeda.jp（cc：fc@29takeda.jp)