「おしりふきのストックが残り何個か、今パッと分かります？」――公園のベンチで先輩パパにそう聞かれ、育休中のパパは言葉に詰まりました。家事も育児も、妻と「完全に半分ずつ」のはずだったのに。



【投稿全文】家のことは「かなりやってる側の夫」だと思っていたけれど…

0歳と1歳の年子を育てる「たく@2児のパパ」さん（@taku_ikuji04）のX投稿は625万回以上表示され、大きな反響を呼んでいます。当時のことを聞きました。



妻と「完全に半分ずつです」と胸を張った直後…

たく@2児のパパさんの育休は、今回が2回目。第2子の誕生から半年間の予定で、その3カ月目の出来事です。フリーランスの妻が仕事に集中できるよう、掃除、ゴミ出し、食後の片付け、日中の世話やお風呂を担当。家事と育児の「作業」はきっちり半分こなしているつもりでした。



平日の昼下がり、ベビーカーを押して公園へ行くと、2歳くらいの女の子を連れた顔見知りの先輩パパがいました。ベンチで「うちは家事も育児も『完全に半分ずつ』って決めてるんです」と答えると、先輩パパは優しく微笑んでこう尋ねました。「お子さんの次のサイズの服、もう買いました？」「おしりふきのストックが残り何個か、今パッと分かります？」



答えられずにいると、先輩パパは困ったように笑いました。



「『言われたことを完璧にこなす』のはただの優秀なアシスタント。本当の半分って、『考えること』を半分持つことなんです。シャンプーの残りや離乳食のストック、爪が伸びていないか…そうした「頭の中のタスクリスト」を、奥さんに全部持たせていませんか」



衝撃でした。「目の前にある作業」をこなすだけで、「気づいて、計画して、管理する」という一番しんどい部分は妻に任せきり。「半分やっている」と満足げな顔をしていた自分が、恥ずかしくてたまらなくなったといいます。



夫婦の本当のスタートラインにやっと立てた

急いで家に帰ると、妻は眉間にしわを寄せてパソコンに向かっていました。おむつを買ってきてほしいと頼まれ、こう答えます。



「さっき買ってきたよ。あと、おしりふきも。明日の離乳食のストックも確認しておいたし、夕飯は僕が考えて作るから、仕事に集中して」



妻の手がピタッと止まりました。



「え……？ 珍しいね。いつもは『何買えばいい？』『ご飯どうする？』って聞いてくるのに」



「今まで、君に指示を出させるまで動かなくてごめん。これからは『考えること』も、僕がちゃんと半分やるよ」



妻はきょとんとした後、目を赤くして笑ったそうです。



「……なにそれ。急にどうしたの。でも……すっごくうれしい。ありがとう」



投稿には、さまざまな意見が寄せられました。



「タスクを消化してくれるのはもちろん助かる。でも、頭の中も半分こしてくれたら、『この人は味方だ』って思えるんだよね」「世の中の旦那様全員読んでほしいね」と共感する声が届いています。



一方、「『一日のスケジュールを先読みして行動する』はほとんどのパパが出来てない気がする」「ウチの夫は、知らない、分からない、気付くわけがない、だったからね」といった、夫に向けた厳しい指摘も見られました。



分からないことは、妻に聞く前にまず自分で考える

「気づいて計画して管理する」ができていなかったと実感したのは、服のサイズ変更のタイミング、家の備品管理、お食い初め（生後100日ごろの行事）やバースデーフォトといった節目のイベントです。



そこで夫婦で他に引き受けられることを話し合い、今は分からないことをすぐ妻に聞かず、まず自分で考える癖をつけているそう。「妻の表情が楽になった気がしています」と話します。



あの日の話がXで反響を呼んだと伝えると、先輩パパは驚いていたそう。育児がつらい時のマインドセットや、夫婦仲を保つコツなど、公園での会話は今も続いています。



先輩パパと出会えたのも、平日に子どもと過ごす育休中だからこそ。家族での外出も増え、先日は「カップヌードルミュージアム 横浜」へ。休日の混雑を避けて平日に出かけられ、空いている館内をゆっくり回れたといいます。



やっているつもりでも、相手にとっては十分ではないこともある。育児や家事に限らず、ともに暮らす夫婦のどちらにも言えることかもしれません。



（まいどなニュース特約・山岡 もと子）