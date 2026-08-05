駅トイレ不具合に対するJR西日本の臨機応変な措置がSNS上で大きな注目を集めている。「こんなん初めて見た。新大阪駅（新幹線改札内）の女性トイレが設備の不具合で全部使えへんって。回送列車を停めて、使えるようにしてるのもなんかすごい。あと、男性のトイレなら、今日の俺の腹具合なら憤死してた」とその模様を紹介したのは落語作家の今井ようじさん（@yojiimai）。



【写真】こちらがJR西日本の臨機応変な対応

駅構内の女性トイレが使えないため、ホームに停車中の新幹線のトイレを開放するという離れ業。きわめて珍しい光景に居合わせた今井さんに話を聞いた。



ーーこの措置をご覧になったご感想をあらためてお聞かせください。



今井：すごい発想やなぁと思いました。「改札の外のトイレまで行ってください」というのが普通だと思いますので、臨機応変に対応されたJRさんに感動しました。「その手があったか！」という感じでした。



ーー当時の駅構内の様子は？



今井：「女性のため」ということでしたので、さすがに車内にまでは入りませんでしたが、ホームで見ている感じでは新幹線に入って行かれる方もおられたので、みなさん利用されていたのだと思います。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



今井：多くの方にいいね、リポストしていただき驚きました。東京に向かうために新大阪駅に行った際に遭遇したのですが、ポストした後、新幹線に乗っている間にめちゃくちゃ拡散されていて驚きました。コメントなども概ね、「JRさんの対応がいい」という反響が多かったです。



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SNSユーザーたちから

「うんこー管理の問題を運行管理で解決されてる」

「これは一縷の『のぞみ』」

「関西のおばちゃんなら『今だけ男！』言うて、平気で男子トイレに行くから無問題(笑)」

など数々の驚きの声、絶賛の声が寄せられた今回の投稿。トイレが使えないというのは健康にも関わる一大事。全国の鉄道にもトイレのトラブル時にはこのような臨機応変さを発揮してほしいものだ。



なお今井さんは落語台本からCMコピー、クラウドファンディングの原稿まで作家、ライターとしてさまざまな仕事を手がけている。SNSやインターネット上の発信にもたいへん意義深いもの、ユーモラスなものがあるので、ご興味ある方はぜひXアカウントや公式ホームページをご覧いただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）