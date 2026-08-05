【全文公開】『ガス人間』野村周平と新恋人「7歳年下ユニクロモデル」のお散歩＆カフェデート写真！

美女と愛犬を連れて

左手でボーダーコリーのスヌープ君のリードを、右手で美女の手をガッチリと掴んだ美丈夫が閑静な住宅街を闊歩するサマは、イヤでも人目を引くのだった。

７月某日、サングラスで変装していてもわかる整った目鼻立ちと鍛え抜かれた肉体で芸能人オーラを出しまくっていたのは、俳優の野村周平（32）だ。隣を歩く美女は、オーバーサイズのボーダーＴシャツの上からでも、そのスタイルの良さが見て取れる。こちらも只者ではない。

白昼堂々、手を繋いで愛犬と街を練り歩く二人は一体どういう関係なのか。実はこの美女、ファッション業界では知る人ぞ知る存在なのだという。

「ユニクロや資生堂、ＪＲグループなど世界的企業の広告に起用された石田夢実(ゆめみ)（26）です。170cmの長身が武器で、最近では韓国や中国からもオファーがあるなど、グローバルに活躍しています」（スタイリスト）

野村はそんなワールドワイドモデルを連れ、お洒落なカフェに入った。野村がコーヒーを買う間、テラス席で待つ石田は、スヌープ君とジャレあっていた。どうやら彼女にメロメロなのは野村だけではないようで、スヌープ君は石田に頭を撫でられると尻尾を振って大喜び！

カフェで一息つくと、今度は意外にも庶民派のスーパーへと入っていった。スヌープ君を外に待たせ、10分ほど店内をブラついた後、二人は再び手を繋いで、住宅街へと消えていった。

FRIDAYは実は今年の春先にも愛犬とのカフェデートを楽しむ野村と石田らしき美女を目撃している。まだ肌寒さの残るなか、二人はスヌープ君と一緒にカフェで寛いでいた。「お散歩＆カフェデート」は、二人にとって定番なのだろう。

先輩後輩の関係だった

今年に入り、野村は話題作に数多く出演している。７月２日に配信が始まり、国内の週間視聴ランキングで１位を獲得したドラマ『ガス人間』（Ｎｅｔｆｌｉｘ）では、ガス人間や主人公の刑事らと因縁のある元ヤクザの若き日の姿を好演。ロン毛にまゆ無し、体中が入れ墨だらけという衝撃のビジュアルで、強烈な存在感を放った。７月クールのドラマ『マイ・フィクション』（テレビ朝日系）では、主人公をつけ狙う元殺人犯という難役をこなし、着実に評価を高めている。

俳優とモデル、それぞれの世界で活躍する二人だが、意外な共通点がある。

「石田は野村の所属事務所『アミューズ』からデビューしているんです。当時は先輩後輩の関係でしたが、石田はモデルに専念するため、２年前に事務所を移籍しました。一方、野村は過去に水原希子（35）とフライデーされ、琉花（28）との交際が報じられるなど、人気モデルと浮き名を流しています。この二人に負けず劣らず抜群のスタイルを誇る石田は、野村のタイプだったのでしょう。愛犬の懐(なつ)き具合からも、二人の交際期間の長さが窺えるようです」（同前）

はたして二人は付き合っているのか。『アミューズ』はFRIDAYの取材に「良いお付き合いをさせて頂いております」と回答。石田の所属事務所も「良いお付き合いをさせて頂いております。プライベートの事は本人達に任せていますので、温かく見守って頂けますと幸いです」と交際を認めるのだった。

愛犬スヌープ君も公認の交際だけに、″ワン″ダフルな未来が待っている事を期待せずにはいられない。

『FRIDAY』2026年8月7・14日合併号より