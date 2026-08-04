森保一監督、3人の息子は登録者数30万人超ユーチューバー”だった 父親の出演は一度きり…次男が理由をぶっちゃけ「正直、あんまり…」
サッカー日本代表の森保一監督が3日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（毎週月曜 午後9：00）に出演。3人の息子たちの職業が明かされた。
【写真】「似てるね!!」「親子写真だ 笑」父・森保一監督との等身大フィギュアと記念撮影するけーご
今回、森保監督はワールドカップ後初バラエティとなったが、長男・翔平、次男・圭悟、三男・陸とともにスタジオ出演。ワールドカップ中の秘話や家族だからこそ知る森保監督の意外な姿が明かされた。
その中で上田晋也（くりぃむしちゅー）が3人の息子たちに「今、結構3人で会うとか、ご飯に行くとかはあるんですか」と質問すると、圭吾さんが「仕事を一緒にしています」と打ち明け、サッカー系のYouTubeチャンネルを運営していると説明し、スタジオを驚かせた。
3人は登録者数が30万人を超えるYouTuberグループ・LISEM（リゼム）のメンバーとして活動しており、番組内でも動画が紹介された。ただ森保監督の出演はワールドカップ前の一度だけだといい、圭吾は「正直、あんまり使いたくないなって」とぶっちゃけ。これに森保監督は「使えって言っているんですけど、全く使わないんですよ。出してくれ！と言っているんですけど」と笑みを浮かべた。
【写真】「似てるね!!」「親子写真だ 笑」父・森保一監督との等身大フィギュアと記念撮影するけーご
今回、森保監督はワールドカップ後初バラエティとなったが、長男・翔平、次男・圭悟、三男・陸とともにスタジオ出演。ワールドカップ中の秘話や家族だからこそ知る森保監督の意外な姿が明かされた。
その中で上田晋也（くりぃむしちゅー）が3人の息子たちに「今、結構3人で会うとか、ご飯に行くとかはあるんですか」と質問すると、圭吾さんが「仕事を一緒にしています」と打ち明け、サッカー系のYouTubeチャンネルを運営していると説明し、スタジオを驚かせた。
3人は登録者数が30万人を超えるYouTuberグループ・LISEM（リゼム）のメンバーとして活動しており、番組内でも動画が紹介された。ただ森保監督の出演はワールドカップ前の一度だけだといい、圭吾は「正直、あんまり使いたくないなって」とぶっちゃけ。これに森保監督は「使えって言っているんですけど、全く使わないんですよ。出してくれ！と言っているんですけど」と笑みを浮かべた。