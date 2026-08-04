意外と知らない奄美大島の観光ブーム。「99％国内のお客さん」が訪れる理由はズバリ「何もない」
YouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」が、「何もないのがむしろ良い！！日本の〇〇島が観光地として大ブームになっているワケ【観光 トラベル】」を公開した。元テレビ局員の下矢一良氏が、鹿児島県の奄美大島が国内の観光客から密かなブームを集めている理由について、現地での体験を交えながら解説している。
動画の冒頭で下矢氏は、奄美大島の観光客の「99％が国内のお客さん」であるという意外な事実を提示する。世界自然遺産に登録されたことやインバウンド需要がブームのきっかけと思われがちだが、実際の外国人観光客の割合は1％未満に留まるという。さらに、観光客の半分弱が2回以上訪れるリピーターであり、一度行くとハマってしまう魅力があるのだと語る。
その人気の理由について、下矢氏はズバリ「何もない」ことだと断言する。奄美大島には目玉となるテーマパークや歴史的建造物が少なく、これといった観光スポットがない。しかし、関東や関西の都市部に住む20代から40代の人々にとって、あちこちを慌ただしく観光するのではなく、「のんびり何もしない」という時間の使い方が癒やしとなっているのだという。
これまで唯一の弱点として高級リゾート施設が少ない点が挙げられていたが、最近では一棟貸しでプライバシーが守られる新しい宿泊施設も登場している。下矢氏は自身が宿泊した一棟貸しの宿「Mare Blu Amami」での体験に触れ、誰にも邪魔されないプライベートビーチや満天の星を満喫したと語った。
動画の終盤、下矢氏はこの奄美大島の事例から地方観光のヒントを提案。「中途半端なものを作っても厳しい」と指摘し、無理に新しい施設を作るのではなく、「今ある魅力を最大限引き出す」ことが、旅慣れた現代の観光客に刺さると結論付けた。
動画の冒頭で下矢氏は、奄美大島の観光客の「99％が国内のお客さん」であるという意外な事実を提示する。世界自然遺産に登録されたことやインバウンド需要がブームのきっかけと思われがちだが、実際の外国人観光客の割合は1％未満に留まるという。さらに、観光客の半分弱が2回以上訪れるリピーターであり、一度行くとハマってしまう魅力があるのだと語る。
その人気の理由について、下矢氏はズバリ「何もない」ことだと断言する。奄美大島には目玉となるテーマパークや歴史的建造物が少なく、これといった観光スポットがない。しかし、関東や関西の都市部に住む20代から40代の人々にとって、あちこちを慌ただしく観光するのではなく、「のんびり何もしない」という時間の使い方が癒やしとなっているのだという。
これまで唯一の弱点として高級リゾート施設が少ない点が挙げられていたが、最近では一棟貸しでプライバシーが守られる新しい宿泊施設も登場している。下矢氏は自身が宿泊した一棟貸しの宿「Mare Blu Amami」での体験に触れ、誰にも邪魔されないプライベートビーチや満天の星を満喫したと語った。
動画の終盤、下矢氏はこの奄美大島の事例から地方観光のヒントを提案。「中途半端なものを作っても厳しい」と指摘し、無理に新しい施設を作るのではなく、「今ある魅力を最大限引き出す」ことが、旅慣れた現代の観光客に刺さると結論付けた。
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元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！ 略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。