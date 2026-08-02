「えっ？ 産後ですよね!!」冨永愛、圧巻スタイルのロングドレス姿を披露！ 「惚れ惚れする美しさ」
モデルの冨永愛さんは8月1日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルが際立つロングドレス姿を披露しました。
【写真】冨永愛、圧巻スタイルのロングドレス姿
5月に次男の出産を報告している冨永さん。「産後のお仕事がちょこちょこと始まってきましたが 体調と相談しながら ゆっくりとやらせていただいてます VogueのYTで観れますし J-waveのポッドキャストでもお聴きいただけますよ」と続けました。
この投稿にコメントでは「えっ？ 産後ですよね!!」「惚れ惚れする美しさ」「産後でこのプロポーション…」「出産をしても、美は健在」「愛さんのオーラすごい」「もうこのスタイルに戻ってる」「気品溢れる美しさ」「ため息が出るほどの美しさ」と称賛の声が寄せられています。
【写真】冨永愛、圧巻スタイルのロングドレス姿
「えっ？ 産後ですよね!!」冨永さんは「 @tiffanyandco × @voguejapan クリス智子さんMCによる、坂本花織さんとのトークイベントでした」と5枚の写真を投稿。抜群のスタイルが際立つブラウンのロングドレス姿や元フィギュアスケート選手の坂本花織さんとのツーショットを披露しています。
この投稿にコメントでは「えっ？ 産後ですよね!!」「惚れ惚れする美しさ」「産後でこのプロポーション…」「出産をしても、美は健在」「愛さんのオーラすごい」「もうこのスタイルに戻ってる」「気品溢れる美しさ」「ため息が出るほどの美しさ」と称賛の声が寄せられています。