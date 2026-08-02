モデルの冨永愛さんは8月1日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルが際立つロングドレス姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：冨永愛さん公式Instagramより）

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モデル冨永愛さんは8月1日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルが際立つロングドレス姿を披露しました。

【写真】冨永愛、圧巻スタイルのロングドレス姿

「えっ？ 産後ですよね!!」

冨永さんは「 @tiffanyandco × @voguejapan クリス智子さんMCによる、坂本花織さんとのトークイベントでした」と5枚の写真を投稿。抜群のスタイルが際立つブラウンのロングドレス姿や元フィギュアスケート選手の坂本花織さんとのツーショットを披露しています。

5月に次男の出産を報告している冨永さん。「産後のお仕事がちょこちょこと始まってきましたが 体調と相談しながら ゆっくりとやらせていただいてます VogueのYTで観れますし J-waveのポッドキャストでもお聴きいただけますよ」と続けました。

この投稿にコメントでは「えっ？ 産後ですよね!!」「惚れ惚れする美しさ」「産後でこのプロポーション…」「出産をしても、美は健在」「愛さんのオーラすごい」「もうこのスタイルに戻ってる」「気品溢れる美しさ」「ため息が出るほどの美しさ」と称賛の声が寄せられています。

「大人の2人。映画のよう」

5月8日の投稿では「パートナーであり私の最大の理解者、山本一賢さん 料理なんて何もできなかった人が、今ではすっかりお家シェフ いつも心からのサポートをありがとう」とつづって、パートナーで俳優の山本一賢さんとのツーショットを披露している冨永さん。ファンからは「大人の2人。映画のよう」「雑誌の撮影みたいに素敵な写真ですね…」「カッコ良すぎます…」「お似合いすぎます…」「ドラマのワンシーンみたい」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)