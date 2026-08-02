「ムッチャ欲しいです」ワークマンの防水ソックスシューズが話題。「海でいけるかな」の声も
「まるで“履く防水ソックス”」と、SNSで話題を集めているのが、ワークマンの「防水ソックスシューズ」です。
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素材はクロロプレン・合成ゴムで、靴底から履き口までの高さは約12cm。シンプルで洗練されたデザインのため、カジュアルな日常使いから旅行、アウトドア、通勤まで幅広いシーンで活躍します。
サイズはS（23.5〜24.0cm）からL（25.5〜26.0cm）、3L（27.5〜28.0cm）までの5段階で、男女兼用として展開されています。カラーはブラック、カーキグリーンの2色。なお、濡れた路面やタイル床、油が含まれた場所などでは滑って転倒するおそれがあるため、使用時は注意が必要です。
ソックス感覚で履ける「防水ソックスシューズ」、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
(文:All About ニュース編集部)
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足を入れた瞬間からソックス感覚、ワークマンの防水シューズ「防水ソックスシューズ」（2500円）は、軽量で足の動きにフィットするストレッチ性が特長のシューズです。足を入れた瞬間から、まるでソックスを履いているような心地よさがあり、晴れの日も雨の日も、街でもアウトドアでも快適に履けます。
サイズはS（23.5〜24.0cm）からL（25.5〜26.0cm）、3L（27.5〜28.0cm）までの5段階で、男女兼用として展開されています。カラーはブラック、カーキグリーンの2色。なお、濡れた路面やタイル床、油が含まれた場所などでは滑って転倒するおそれがあるため、使用時は注意が必要です。
SNSでも「マリンシューズとしても良さそう」と反響SNS上では「これは素足で履くものなのかなぁ…」「これ、海でいけるかな…」「ムッチャ欲しいです」「マリンシューズとしても良さそうですね」「こどもの頃田植えの時に履いてた物に似てる」といった声が寄せられています。防水性とフィット感から、海や田んぼなど水まわりでの活用を想像する声が目立ちます。
ソックス感覚で履ける「防水ソックスシューズ」、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
(文:All About ニュース編集部)