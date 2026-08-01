ウエストランド井口浩之が復帰を報告 鼻と喉の同時手術振り返り「地獄でした。本当につらすぎました」
お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之（43）が1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。鼻と喉の手術を終え、復帰すると発表した。
【画像】ウエストランド井口、鼻とのどのW手術を報告
井口は自身のSNSで「復帰します！！よろしくお願いします！」と伝え、退院後に撮影した動画を公開。ややかすれた声ながら、手術を終えたことを報告し、「鼻と喉の同時手術ということですね。地獄でした。本当につらすぎましたね」と振り返った。
動画で井口は手術を受けることになった経緯や術後の経過などを説明。痛みはないものの「完全に良くなるには多分1ヶ月ぐらいかかっちゃう」とした。その上で「明日から仕事を復帰します。ちょっといろんな方にまだ引き続き心配や、迷惑をかけてしまうかもしれませんが、なんとかゆっくりやっていきたいと思いますんで、皆さん引き続きよろしくお願いします」と呼びかけた。
井口は先月22日に「鼻と喉のダブル手術で、しばらく入院します」と報告し、1週間ほどの入院を見込んでいると説明。井口は「ここもう3ヶ月ぐらいは鼻声ずっと治んなくてかなりストレスだったんで、手術して良くなるんなら、それでいいかなという風に思っております」と語っていた。
また同日には所属事務所のタイタンも「『鼻中隔弯曲症』『肥厚性鼻炎』ならびに『慢性扁桃炎（扁桃周囲膿瘍の既往）』の治療のため、本日、鼻中隔弯曲矯正術、両側下鼻甲介切除術および両側口蓋扁桃摘出術を受けました」と伝え「治療と静養を優先させていただきます」としていた。
【画像】ウエストランド井口、鼻とのどのW手術を報告
井口は自身のSNSで「復帰します！！よろしくお願いします！」と伝え、退院後に撮影した動画を公開。ややかすれた声ながら、手術を終えたことを報告し、「鼻と喉の同時手術ということですね。地獄でした。本当につらすぎましたね」と振り返った。
動画で井口は手術を受けることになった経緯や術後の経過などを説明。痛みはないものの「完全に良くなるには多分1ヶ月ぐらいかかっちゃう」とした。その上で「明日から仕事を復帰します。ちょっといろんな方にまだ引き続き心配や、迷惑をかけてしまうかもしれませんが、なんとかゆっくりやっていきたいと思いますんで、皆さん引き続きよろしくお願いします」と呼びかけた。
また同日には所属事務所のタイタンも「『鼻中隔弯曲症』『肥厚性鼻炎』ならびに『慢性扁桃炎（扁桃周囲膿瘍の既往）』の治療のため、本日、鼻中隔弯曲矯正術、両側下鼻甲介切除術および両側口蓋扁桃摘出術を受けました」と伝え「治療と静養を優先させていただきます」としていた。