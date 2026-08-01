ダイエット中に「これはズルいな」！切って混ぜるだけで完成する激ウマ大葉ツナトマト
料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」に出演するしらっちが、「大葉ツナトマト」のレシピ動画を公開した。火を使わず、切って混ぜるだけで手軽に作れるうえ、ダイエット中にも嬉しいヘルシーさが魅力の一品だ。
動画の冒頭でしらっちは、「これ一口食べたら分かります」と仕上がりに自信を覗かせる。調理手順は非常にシンプルで、ボウルにカットしたトマト5切れ、カットした大葉5枚、ノンオイルツナ1缶を入れるところからスタートする。そこへ、ほんだし、おろし生姜、醤油、ポン酢、砂糖、ごま油を順に加えていく。さらに、旨味のアクセントとして塩昆布をひとつまみ入れるのが味の深みを出すポイントだ。
すべての材料をトングでほぐしながらしっかりと混ぜ合わせ、最後にお好みでミョウガとごまをトッピングすればあっという間に完成となる。出来上がった料理をお皿に美しく盛り付けると、しらっちは「このビジュですよ」と食欲をそそる見栄えをアピールし、「飲めるほど美味い！」と大絶賛している。大葉とミョウガの風味が効いた爽快感が特徴で、「ダイエット中にこれはズルいな」とこぼすほど満足度の高い仕上がりのようだ。
さっぱりとした味わいの中にツナと塩昆布の旨味が詰まった「大葉ツナトマト」。毎日の献立のプラス一品や、罪悪感のない夜のおつまみとして、ぜひ作ってみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・カットトマト 5切れ
・カット大葉 5枚
・ノンオイルツナ缶 1缶
・ほんだし 小さじ1/2
・おろし生姜 小さじ1/2
・醤油 小さじ1
・ポン酢 小さじ1
・砂糖 小さじ1
・ごま油 小さじ1
・塩昆布 ひとつまみ
・ミョウガ お好み
・ごま お好み
［作り方］
1. ボウルにカットしたトマトと大葉、ノンオイルツナを入れる。
2. ほんだし、おろし生姜、醤油、ポン酢、砂糖、ごま油、塩昆布を加え、ツナをほぐしながら全体をよく混ぜ合わせる。
3. 器に盛り付け、お好みで千切りにしたミョウガとごまをふりかけて完成。
動画の冒頭でしらっちは、「これ一口食べたら分かります」と仕上がりに自信を覗かせる。調理手順は非常にシンプルで、ボウルにカットしたトマト5切れ、カットした大葉5枚、ノンオイルツナ1缶を入れるところからスタートする。そこへ、ほんだし、おろし生姜、醤油、ポン酢、砂糖、ごま油を順に加えていく。さらに、旨味のアクセントとして塩昆布をひとつまみ入れるのが味の深みを出すポイントだ。
すべての材料をトングでほぐしながらしっかりと混ぜ合わせ、最後にお好みでミョウガとごまをトッピングすればあっという間に完成となる。出来上がった料理をお皿に美しく盛り付けると、しらっちは「このビジュですよ」と食欲をそそる見栄えをアピールし、「飲めるほど美味い！」と大絶賛している。大葉とミョウガの風味が効いた爽快感が特徴で、「ダイエット中にこれはズルいな」とこぼすほど満足度の高い仕上がりのようだ。
さっぱりとした味わいの中にツナと塩昆布の旨味が詰まった「大葉ツナトマト」。毎日の献立のプラス一品や、罪悪感のない夜のおつまみとして、ぜひ作ってみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・カットトマト 5切れ
・カット大葉 5枚
・ノンオイルツナ缶 1缶
・ほんだし 小さじ1/2
・おろし生姜 小さじ1/2
・醤油 小さじ1
・ポン酢 小さじ1
・砂糖 小さじ1
・ごま油 小さじ1
・塩昆布 ひとつまみ
・ミョウガ お好み
・ごま お好み
［作り方］
1. ボウルにカットしたトマトと大葉、ノンオイルツナを入れる。
2. ほんだし、おろし生姜、醤油、ポン酢、砂糖、ごま油、塩昆布を加え、ツナをほぐしながら全体をよく混ぜ合わせる。
3. 器に盛り付け、お好みで千切りにしたミョウガとごまをふりかけて完成。
YouTubeの動画内容
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