女子ゴルフの今季メジャー最終戦「ＡＩＧ全英女子オープン」２日目（３１日＝日本時間１日、英中部リザムセントアンズのロイヤルリザム＆セントアンズＧＣ＝パー）で２位から出た桑木志帆（大和ハウス工業）は７０で回り通算６アンダー、首位と１打差の２位で決勝ラウンドに進んだ。

ホールアウト後に単独トップに立つ場面もあった桑木は「ボギーが先行してしまったんですけど、３連続（４〜６番）で昨日と同じようにバーディーを取ることができた」と振り返り、決勝ラウンドに向けて「ティーショットがカギになってくると思う。あと２日あるので自分を信じていきたい」とメジャー初制覇に意欲を示した。

今大会を中継する「Ｕ―ＮＥＸＴ」でゲスト解説を務める元世界ランキング１位の宮里藍さんは、桑木のパッティングについて「タッチと読みが素晴らしい。自信を持ってストロークしている感じが伝わってきます」と絶賛。同解説で米ツアーでも活躍した宮里美香プロは「コースマネジメントをうまくやっている感じ」と好評価した。

２０１９年大会の覇者・渋野日向子（サントリー）は７３、通算５オーバーで６９位、前年王者で連覇を狙った山下美夢有（花王）は７７と崩れ、通算７オーバーの９３位でともに予選落ちだった。