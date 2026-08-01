毎月、全国各地の自治体や事業者で各種キャッシュレス決済による還元施策が展開されている。本稿では、現在実施中および2026年8月に順次開始される「PayPay」の共同還元キャンペーンをご紹介する。

地域の対象店舗でPayPay決済を行うことで、最大10％～30％のPayPayポイントが還元される施策を中心に、各地のお得な情報をまとめた。

島根県大田市

島根県大田市では、対象店舗でPayPay決済を行うと最大20％のPayPayポイントが還元されるキャンペーンが実施されている。期間は7月1日～8月10日まで。付与上限は1回あたり2000ポイント、期間あたり5000ポイントに設定されている。

秋田県湯沢市

項目 内容 対象施策 最大20％還元 開催期間 7月1日～8月10日 付与上限（1回） 2000ポイント 付与上限（期間） 5000ポイント

秋田県湯沢市では、市内の対象店舗での支払いで最大10％のPayPayポイントが戻ってくる施策が展開されている。実施期間は7月1日～9月30日までとなっており、付与上限は1回あたり3000ポイント、期間中5000ポイントとなる。

項目 内容 対象施策 最大10％還元 開催期間 7月1日～9月30日 付与上限（1回） 3000ポイント 付与上限（期間） 5000ポイント

神奈川県では、県内の対象店舗を対象とした「かながわトクトクキャンペーン！」が実施されている。中小・小規模企業店舗で最大20％、大手企業店舗で最大10％のPayPayポイントが還元される。期間は6月19日から予算上限に達し次第終了となり、付与上限は1回あたり1500ポイント、期間中2500ポイントに設定されている。

岐阜県岐阜市

項目 内容 対象施策 中小最大20％ / 大手最大10％還元 開催期間 6月19日～（予算上限に達し次第終了） 付与上限（1回） 1500ポイント 付与上限（期間） 2500ポイント

岐阜県岐阜市では、物価高騰支援事業として対象店舗で最大20％のPayPayポイントが還元される。期間は8月1日～8月31日まで。上限は1回あたり1000ポイント、期間あたり5000ポイントとなる。

大阪府松原市

項目 内容 対象施策 最大20％還元 開催期間 8月1日～8月31日 付与上限（1回） 1000ポイント 付与上限（期間） 5000ポイント

大阪府松原市では、市内の対象店舗にてPayPay決済を行うと最大20％のPayPayポイントが還元される。開催期間は8月1日～9月30日までとなっており、付与上限は1回あたり1000ポイント、期間あたり5000ポイントに設定されている。

兵庫県加古川市

項目 内容 対象施策 最大20％還元 開催期間 8月1日～9月30日 付与上限（1回） 1000ポイント 付与上限（期間） 5000ポイント

兵庫県加古川市では、対象のお店でPayPayを利用すると最大20％のPayPayポイントが付与される。期間は8月1日～8月31日まで。付与上限は1回あたり1000ポイント、期間中3000ポイントとなる。

広島県竹原市

項目 内容 対象施策 最大20％還元 開催期間 8月1日～8月31日 付与上限（1回） 1000ポイント 付与上限（期間） 3000ポイント

広島県竹原市では、第7弾となる還元施策として対象店舗で最大20％のPayPayポイントが戻ってくる。実施期間は8月1日～9月25日まで。付与上限は1回あたり1000ポイント、期間あたり1万ポイントとなっている。

大分県津久見市

項目 内容 対象施策 最大20％還元 開催期間 8月1日～9月25日 付与上限（1回） 1000ポイント 付与上限（期間） 10000ポイント

大分県津久見市では、「つくみんサマーキャンペーン！」として対象店舗で最大30％のPayPayポイントが還元される。期間は8月1日～8月31日まで。上限は1回あたり1000ポイント、期間中5000ポイントに設定されている。

千葉県

項目 内容 対象施策 最大30％還元 開催期間 8月1日～8月31日 付与上限（1回） 1000ポイント 付与上限（期間） 5000ポイント

千葉県では、県内の対象店舗でPayPayを利用すると最大10％のPayPayポイントが還元される。開催期間は8月7日～8月30日まで。付与上限は1回あたり3000ポイント、期間中3000ポイントとなる。

千葉県千葉市

項目 内容 対象施策 最大10％還元 開催期間 8月7日～8月30日 付与上限（1回） 3000ポイント 付与上限（期間） 3000ポイント

千葉県千葉市では、市内の対象店舗でPayPayなどの対象決済を利用すると最大5％が還元される「千葉市キャッシュレス決済還元キャンペーン」が実施される。期間は8月7日～8月30日まで。付与上限は1回あたり1500円相当、期間あたり3000円相当となる。

項目 内容 対象施策 最大5％還元 開催期間 8月7日～8月30日 付与上限（1回） 1500円相当 付与上限（期間） 3000円相当

岩手県では、県民応援施策として対象店舗で最大20％のPayPayポイントを還元するキャンペーンが実施される。期間は8月17日～9月18日まで。付与上限は1回あたり2000ポイント、期間あたり5000ポイントに設定されている。

項目 内容 対象施策 最大20％還元 開催期間 8月17日～9月18日 付与上限（1回） 2000ポイント 付与上限（期間） 5000ポイント