阪神応援YouTuberのトラヤマが苦渋の決断！おうち観戦動画をやめて現地動画へ注力する理由
YouTubeチャンネル「トラヤマ(虎山)torayama プロ野球愛好家 棒球愛好者」が、「【苦渋の決断】おうち観戦動画辞めます。2026年7月31日」と題した動画を公開した。動画では、出演者のトラヤマが8月から投稿スタイルを変更し、これまで投稿していた「おうち観戦動画」を基本的に終了し、現地での観戦動画に注力することを発表した。
トラヤマは、おうち観戦動画をやめる理由について、勝った時の再生数が現地動画と比べて露骨に低く、勝敗にかかわらずチャンネル登録者数が増加しにくい点を挙げた。現在のチーム成績を踏まえ、「つまりそんなに需要がない」と分析し、視聴者が求めているのは現地動画であると結論付けた。
8月からは史上初の連覇へ向けた勝負のビジターロードが続くため、チケットがない日は昼夜働いて現地に行くための費用を貯めると明かした。毎日動画を投稿できなくても、現地動画を多めにする方が視聴者も楽しめ、新規獲得にも繋がると説明している。
一方で、おうち観戦については「ブチ切れ放題で言いたいことも全部言えてリアクションし放題」と語り、トーク面での面白さや撮れ高には手応えを感じていたという。しかし、チャンネルの発展を総合的に考え、「苦渋の決断ではありますが」としつつ、これが最善の策であると述べた。
動画の終盤では、「現地に行って熱狂と臨場感をお届けするのがこのチャンネルの1番の役割」と語り、8月の快進撃を目の当たりにするためにも現地動画を増やしていく決意を新たにした。なお、連勤の都合など「奇跡的にタイミングが合えば」おうち観戦動画を出す可能性や、遠方での重要な試合がある場合には例外的に実施することも示唆している。新たなスタイルで突き進むトラヤマの活動に、今後も注目が集まる。
トラヤマは、おうち観戦動画をやめる理由について、勝った時の再生数が現地動画と比べて露骨に低く、勝敗にかかわらずチャンネル登録者数が増加しにくい点を挙げた。現在のチーム成績を踏まえ、「つまりそんなに需要がない」と分析し、視聴者が求めているのは現地動画であると結論付けた。
8月からは史上初の連覇へ向けた勝負のビジターロードが続くため、チケットがない日は昼夜働いて現地に行くための費用を貯めると明かした。毎日動画を投稿できなくても、現地動画を多めにする方が視聴者も楽しめ、新規獲得にも繋がると説明している。
一方で、おうち観戦については「ブチ切れ放題で言いたいことも全部言えてリアクションし放題」と語り、トーク面での面白さや撮れ高には手応えを感じていたという。しかし、チャンネルの発展を総合的に考え、「苦渋の決断ではありますが」としつつ、これが最善の策であると述べた。
動画の終盤では、「現地に行って熱狂と臨場感をお届けするのがこのチャンネルの1番の役割」と語り、8月の快進撃を目の当たりにするためにも現地動画を増やしていく決意を新たにした。なお、連勤の都合など「奇跡的にタイミングが合えば」おうち観戦動画を出す可能性や、遠方での重要な試合がある場合には例外的に実施することも示唆している。新たなスタイルで突き進むトラヤマの活動に、今後も注目が集まる。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
現在チャンネル登録者10万人を目指しています。 主に阪神戦がある日は毎日投稿してます。 たくさんの阪神ファン＆プロ野球ファンに おもしろいと思える動画を投稿しています。 "トラヤマの動画だから見る"という視聴者を たくさんつけたいと思っています。中毒性を高めたい。