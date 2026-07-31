山田五郎さん“最後の授業”動画公開 エンディングではファンへの”お別れ”も「世の中本当お金じゃねえよ」【最後のコメントほぼ全文】
14日に67歳で死去したと伝えられた評論家で編集者の山田五郎（本名・武田正彦）さんの公式YouTubeチャンネル『山田五郎 オトナの教養講座』が7月31日に更新され、「メメント・モリ】山田五郎、最後の授業。伝えたい言葉。【皆様へのメッセージ】」と題した、約25分間の動画がアップされた。
【動画】「たぶん最後だから…」山田五郎さん“最後の授業”は約25分
動画の概要欄では「本講義の最後に、山田五郎から皆様への言葉がございます。この動画は、五郎さん本人より「このかたちで収録ができるのはたぶん最後だから」との言葉があり、なるべく普段通りに撮影されました。五郎さんのメッセージを皆様それぞれに受け取っていただけましたら幸いです」と伝えられている。
その言葉通り、鼻にチューブをつけた状態で、時折ゆっくりと呼吸する様子も見られたが、五郎さんは通常通りに講義を展開。講義の中では「人間、何より大事なのは健康だよ」と口にする一幕もあった。残り2分間では、五郎さんから最後のメッセージが寄せられた。動画を見たファンからは「メメント・モリ、心に刻みます」「最後の講義、しっかり見ます」「今まで本当にありがとうございました」などといった声が寄せられている。
最後の講義については、22日に公開された動画内で、五郎さんの死去を伝えたマネージャーが「山田らしい最後の講義が一本残っております。自分の死期を悟り本来なら講義のできない体でしたが、最後に皆さんに伝えたいと無理をして収録をいたしました。テーマは『メメント・モリ』です」と告知。詳細は語らず「最後の講義で皆さまが個々に山田の最後のメッセージをお受け取りいただければ幸いです」と呼びかけていた。
五郎さんは、1958年生まれ、東京都出身。82年、講談社に入社し、雑誌『Hot−Dog PRESS』の編集長などを経てフリーとなる。『百万人のお尻学』や、『知識ゼロからの西洋絵画入門』、『銀座のすし』などを執筆していた。また、バラエティー番組『タモリ倶楽部』や、情報バラエティー番組『出没！アド街ック天国』などにも出演し、テレビもその博識ぶりを披露していた。
■山田五郎さん最後のメッセージ
（スタッフ「きょうの収録、五郎さん体調つらそうなので、だったら休んでもいいんじゃないかなと思ってしまうんですけど、それでもこうやってやっていただけるのは、どういうお気持ちから？」）
それは、メメント・モリの対句である「カルペ・ディエム」（きょうの花を摘め）だよ。今摘まなきゃ、あしたは無理だ。今できることは今やる。そんなつもりで…。これもう、あしたできないもん。
だからこれまで5年半か…やってきて、皆さんと本当に一緒に作ってきたチャンネル。もう、オレがこんなことになって、あれだけど、ちょっとこれしばらくお休みさせていただくことなると思うな。しばらくなのか、永遠なのかわかんないけど。だから本当にひとまず、この5年半ありがとうございました。少しでもね、みんなが絵を見ること楽しんだり。なんて言うのかな、世の中本当お金じゃねえよってことを学んでいただけたらうれしいなと思います。ありがとね、5年半。
【動画】「たぶん最後だから…」山田五郎さん“最後の授業”は約25分
動画の概要欄では「本講義の最後に、山田五郎から皆様への言葉がございます。この動画は、五郎さん本人より「このかたちで収録ができるのはたぶん最後だから」との言葉があり、なるべく普段通りに撮影されました。五郎さんのメッセージを皆様それぞれに受け取っていただけましたら幸いです」と伝えられている。
最後の講義については、22日に公開された動画内で、五郎さんの死去を伝えたマネージャーが「山田らしい最後の講義が一本残っております。自分の死期を悟り本来なら講義のできない体でしたが、最後に皆さんに伝えたいと無理をして収録をいたしました。テーマは『メメント・モリ』です」と告知。詳細は語らず「最後の講義で皆さまが個々に山田の最後のメッセージをお受け取りいただければ幸いです」と呼びかけていた。
五郎さんは、1958年生まれ、東京都出身。82年、講談社に入社し、雑誌『Hot−Dog PRESS』の編集長などを経てフリーとなる。『百万人のお尻学』や、『知識ゼロからの西洋絵画入門』、『銀座のすし』などを執筆していた。また、バラエティー番組『タモリ倶楽部』や、情報バラエティー番組『出没！アド街ック天国』などにも出演し、テレビもその博識ぶりを披露していた。
■山田五郎さん最後のメッセージ
（スタッフ「きょうの収録、五郎さん体調つらそうなので、だったら休んでもいいんじゃないかなと思ってしまうんですけど、それでもこうやってやっていただけるのは、どういうお気持ちから？」）
それは、メメント・モリの対句である「カルペ・ディエム」（きょうの花を摘め）だよ。今摘まなきゃ、あしたは無理だ。今できることは今やる。そんなつもりで…。これもう、あしたできないもん。
だからこれまで5年半か…やってきて、皆さんと本当に一緒に作ってきたチャンネル。もう、オレがこんなことになって、あれだけど、ちょっとこれしばらくお休みさせていただくことなると思うな。しばらくなのか、永遠なのかわかんないけど。だから本当にひとまず、この5年半ありがとうございました。少しでもね、みんなが絵を見ること楽しんだり。なんて言うのかな、世の中本当お金じゃねえよってことを学んでいただけたらうれしいなと思います。ありがとね、5年半。