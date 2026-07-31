ブラッド・ピット主演『ハート・オブ・ビースト』退役軍人と元偵察犬の帰還を描く特報
ブラッド・ピット主演の映画『ハート・オブ・ビースト』（9月25日公開）の特報映像とティザービジュアルが公開された。
【動画】『ハート・オブ・ビースト』特報映像
本作は、アラスカの奥地に取り残された退役軍人と、義足の元軍用偵察犬が、互いに支え合いながら故郷への帰還を目指す感動ドラマ。監督は『フューリー』（2014年）以来、ピットと再びタッグを組むデヴィッド・エアーが務める。
ピットが演じるのは、退役軍人のジェームズ。その相棒となるのが、退役した軍用偵察犬のオーディンだ。人間を寄せ付けないアラスカ奥地の“魔の領域”「ハート・オブ・ビースト」を舞台に、一人と一匹の言葉を超えた信頼関係と、生きて帰るための戦いが描かれる。
公開された特報には、ジェームズとオーディンがかつて訓練場でともに過ごした時間や、アラスカの大自然を旅する姿を収録。キャンプで火を囲み、清流で釣りを楽しむ穏やかなひとときから、険しい雪山を登り、広大な草原を駆け抜ける場面まで、常に寄り添う姿が映し出される。
軍役時代から現在まで、さまざまな時間と場所を共有してきたジェームズとオーディン。「どんな時も、一緒。」という言葉とともに、深い絆で結ばれた“バディ”の歩みが情感豊かに切り取られている。
あわせて公開されたティザービジュアルには、精悍な表情で並ぶジェームズとオーディンの姿が描かれている。猛威を振るう大自然を背景に、「マイホームへ還ろう。」というコピーが添えられ、生還を目指す一人と一匹の揺るぎない決意を印象付けている。
本日（7月31日）からムビチケ前売券（オンライン）とムビチケ前売券（コンビニ）の販売がスタート。オンライン券にはオリジナル壁紙が特典として付属する。8月14日からはムビチケ前売券（カード）も発売される。
【動画】『ハート・オブ・ビースト』特報映像
本作は、アラスカの奥地に取り残された退役軍人と、義足の元軍用偵察犬が、互いに支え合いながら故郷への帰還を目指す感動ドラマ。監督は『フューリー』（2014年）以来、ピットと再びタッグを組むデヴィッド・エアーが務める。
ピットが演じるのは、退役軍人のジェームズ。その相棒となるのが、退役した軍用偵察犬のオーディンだ。人間を寄せ付けないアラスカ奥地の“魔の領域”「ハート・オブ・ビースト」を舞台に、一人と一匹の言葉を超えた信頼関係と、生きて帰るための戦いが描かれる。
軍役時代から現在まで、さまざまな時間と場所を共有してきたジェームズとオーディン。「どんな時も、一緒。」という言葉とともに、深い絆で結ばれた“バディ”の歩みが情感豊かに切り取られている。
あわせて公開されたティザービジュアルには、精悍な表情で並ぶジェームズとオーディンの姿が描かれている。猛威を振るう大自然を背景に、「マイホームへ還ろう。」というコピーが添えられ、生還を目指す一人と一匹の揺るぎない決意を印象付けている。
本日（7月31日）からムビチケ前売券（オンライン）とムビチケ前売券（コンビニ）の販売がスタート。オンライン券にはオリジナル壁紙が特典として付属する。8月14日からはムビチケ前売券（カード）も発売される。