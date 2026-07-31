男子ネーションズリーグ

日本バレーボール協会（JVA）は31日、男子ネーションズリーグ（VNL）決勝ラウンド（中国・寧波）の出場選手変更を発表。8月1日の準決勝・米国戦では山内晶大が名を連ね、小野寺太志はリザーブに回った。

勝てば初の頂点に王手となる米国戦前日、ミドルブロッカーにメンバー変更があった。30歳小野寺がリザーブに回り、32歳山内が出場選手に登録された。

日本は29日の準々決勝で開催国の中国と対戦。第1セットを奪われたものの、ここから実力差を見せて3セット連取。3-1で準決勝に進出したが、第3セットには異変も起きていた。

開始直後に小野寺が一度前衛としてコートに入ったものの、プレーせずに西本と交代。ベンチに戻った小野寺は座り込み、チームメートが心配そうな表情を見せていた。コートに立った小野寺がふらつき、倒れこんでしまう場面の動画もSNS上に拡散され、心配の声が上がっていた。

開幕から無傷13連勝の日本。準決勝で対戦する米国には、6月の予選ラウンドでフルセット勝ちを収めている。



（THE ANSWER編集部）