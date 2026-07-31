味のまとめ役！ケチャップを加えて蒸し焼きに

4種のスパイスを投入！本格的な味わいに

香りを引き出す！クミンシードを弱火で熱する

炊飯器が本領発揮！スパイス香る本格「オクラキーマビリヤニ」がお店レベルの味に

火を使わず3分で完成！いつものカレーが専門店の味になる「トマトのヨーグルト和え」

あと一品に悩んだら！スパイス3つで味が決まる「やみつきオクラ炒め」は覚えておきたい簡単副菜

【簡単副菜】にんじんだけで作る！夏にぴったり【キャロットラペ】の作り方【東京都杉並区荻窪のスパイスカレー店(TOKYO JAPANSES CURRY/咖喱)】

チャンネル情報

東京・荻窪駅北口から徒歩1分のスパイスカレー・ビリヤニ専門店「イエロースプーン」の公式チャンネル🍛 おうちでも作れる本格レシピを発信中！ドリンクやスパイスを使ったアレンジレシピも要チェック。"カレー沼"にハマるきっかけ、ここにあります◎ ぜひフォローして一緒にスパイシーな時間を楽しみましょう！