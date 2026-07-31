もうマンネリとは言わせない！ズッキーニの大量消費に役立つ本格スパイス炒め
東京・荻窪のスパイスカレー＆ビリヤニ専門店「イエロースプーン」が運営するYouTubeチャンネル「カレーの沼【イエロースプーン荻窪のカレー屋】」が、「ズッキーニのスパイス炒め」の作り方を紹介する動画を公開しました。
夏野菜の定番ズッキーニを、カレー店ならではのスパイス使いで食欲をそそる一品に仕上げるレシピです。
まず、ズッキーニのヘタを落として縦に6等分にカットし、塩を振ってしばらく置きます。このひと手間で、余分な水分とともに「瓜臭さが抜けて、美味しく召し上がれます」。
フライパンに油とクミンシードを入れて弱火でじっくりと加熱し、香りを引き出します。そこにみじん切りにした玉ねぎ、にんにく、しょうがを加えて中火で炒め、玉ねぎがしんなりしたら、コリアンダー、ターメリック、カイエンペッパー、ブラックペッパーの4種類のパウダースパイスを投入。具材とスパイスをよく絡ませながら炒めていきます。
スパイスの香ばしい香りが立ってきたら、キッチンペーパーで水気を拭き取ったズッキーニを加えて炒め合わせます。全体が馴染んだところでケチャップを投入。味を均一に行き渡らせたら蓋をし、中火で5分間蒸し焼きにしてズッキーニに火を通します。
最後に蓋を取り、フライパンに残った水分を飛ばすように炒めれば完成です。スパイスの香りとケチャップのうま味がズッキーニに絡んだ、ご飯が進む一品の出来上がり。いつものズッキーニ料理に変化をつけたい時や、おつまみにもぴったりのレシピです。
【ズッキーニの辛ウマ炒め レシピ】
［材料］
・ズッキーニ 2本(300g)
・塩 3g
・玉ねぎ 1/2個(70g)
・にんにく 10g
・しょうが 10g
・ケチャップ 20g
・油 30g
＜ホールスパイス＞
・クミンシード 3g
＜パウダースパイス＞
・コリアンダー 2g
・ターメリック 1g
・カイエンペッパー 1g
・ブラックペッパー 1g
［作り方］
1. ズッキーニはヘタを落として長さを3等分にし、それぞれを縦に6等分に切る。ボウルに入れて塩を振り、混ぜてしばらく置く。
2. にんにく、しょうが、玉ねぎはみじん切りにする。
3. フライパンに油とクミンシードを入れ、弱火で加熱して香りを引き出す。
4. 中火にし、玉ねぎ、にんにく、しょうがを加えて、玉ねぎがしんなりするまで炒める。
5. パウダースパイス4種をすべて加え、全体に馴染ませながら炒める。
6. ズッキーニから出た水分をキッチンペーパーで拭き取り、フライパンに加えて炒め合わせる。
7. ケチャップを加え、全体をよく混ぜ合わせる。
8. 蓋をして中火で5分間蒸し焼きにする。
9. 蓋を取り、水分を飛ばすように炒めたら完成。
夏野菜の定番ズッキーニを、カレー店ならではのスパイス使いで食欲をそそる一品に仕上げるレシピです。
まず、ズッキーニのヘタを落として縦に6等分にカットし、塩を振ってしばらく置きます。このひと手間で、余分な水分とともに「瓜臭さが抜けて、美味しく召し上がれます」。
フライパンに油とクミンシードを入れて弱火でじっくりと加熱し、香りを引き出します。そこにみじん切りにした玉ねぎ、にんにく、しょうがを加えて中火で炒め、玉ねぎがしんなりしたら、コリアンダー、ターメリック、カイエンペッパー、ブラックペッパーの4種類のパウダースパイスを投入。具材とスパイスをよく絡ませながら炒めていきます。
スパイスの香ばしい香りが立ってきたら、キッチンペーパーで水気を拭き取ったズッキーニを加えて炒め合わせます。全体が馴染んだところでケチャップを投入。味を均一に行き渡らせたら蓋をし、中火で5分間蒸し焼きにしてズッキーニに火を通します。
最後に蓋を取り、フライパンに残った水分を飛ばすように炒めれば完成です。スパイスの香りとケチャップのうま味がズッキーニに絡んだ、ご飯が進む一品の出来上がり。いつものズッキーニ料理に変化をつけたい時や、おつまみにもぴったりのレシピです。
【ズッキーニの辛ウマ炒め レシピ】
［材料］
・ズッキーニ 2本(300g)
・塩 3g
・玉ねぎ 1/2個(70g)
・にんにく 10g
・しょうが 10g
・ケチャップ 20g
・油 30g
＜ホールスパイス＞
・クミンシード 3g
＜パウダースパイス＞
・コリアンダー 2g
・ターメリック 1g
・カイエンペッパー 1g
・ブラックペッパー 1g
［作り方］
1. ズッキーニはヘタを落として長さを3等分にし、それぞれを縦に6等分に切る。ボウルに入れて塩を振り、混ぜてしばらく置く。
2. にんにく、しょうが、玉ねぎはみじん切りにする。
3. フライパンに油とクミンシードを入れ、弱火で加熱して香りを引き出す。
4. 中火にし、玉ねぎ、にんにく、しょうがを加えて、玉ねぎがしんなりするまで炒める。
5. パウダースパイス4種をすべて加え、全体に馴染ませながら炒める。
6. ズッキーニから出た水分をキッチンペーパーで拭き取り、フライパンに加えて炒め合わせる。
7. ケチャップを加え、全体をよく混ぜ合わせる。
8. 蓋をして中火で5分間蒸し焼きにする。
9. 蓋を取り、水分を飛ばすように炒めたら完成。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
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