『映画ちいかわ』の“ひみつ”を大放出する公開記念特番8.2放送 原作・ナガノのイチオシ名シーンも初公開
7月24日の公開から3日間の興行収入が24.4億円を突破するなど、すでに大ヒットを記録している『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』。このたび、本作の公開を記念し、8月2日17時よりフジテレビにて『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』公開記念特番「ちいかわ」のひみつ大放出スペシャル！の放送が決定した。
【写真】ちいかわたちが住む世界の描写に東野幸治とミルクボーイ内海崇が大興奮！ 公開記念特番カットギャラリー
イラストレーターのナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画が原作で、フジテレビ『めざましテレビ』内にて毎週火曜・金曜7時36分ごろ放送中のアニメ『ちいかわ』が、この夏映画化。
今回登場するのはアニメ紹介番組『アニメダマ』（毎月1回木曜24時45分より放送中）でもMCを務めるアニメ通・東野幸治と、原作者のナガノも認める“『ちいかわ』ファン”のミルクボーイ・内海崇。そしてアニメ『ちいかわ』を放送する『めざましテレビ』でメインキャスターを務める伊藤利尋アナウンサーの“おじさん3人”が本作の魅力を熱弁。
東野は「僕も今、少しずつ『ちいかわ』の良さ分かってきてますから」と明かすと、“『ちいかわ』ビギナー”の東野をさらに『ちいかわ』の沼に引きずり込むべく、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の魅力的な“ひみつ”を内海が紹介する。
多くのファンに愛される『ちいかわ』のキャラクターたち。その中でも東野は「仕事に親近感が湧いて面白い」と“あるキャラクター”に特に注目しているそう。アニメ『ちいかわ』でもおなじみのキャラクターはもちろん、映画で登場する新たなキャラクターたちも魅力があるそうで、おのおのがお気に入りのキャラクターについて語りはじめる。そこから東野がキャラクターの“人気ランキング”について切り出すと、『ちいかわ』に登場するキャラクター全員が大好きな内海は突如怒り心頭？
さらに、映画だからこその“映像美”の話題に。細かい風景描写まで一切の妥協なく描かれた、ナガノやスタッフたちの並々ならぬこだわりの詰まったシーンを一部番組内で特別公開。画面いっぱいに広がる『ちいかわ』の世界に、一同は「あそこがいつもの丘！？」、「あそこまで普段歩いてるの！？」と大興奮。映画は原作に忠実なアニメとはひと味異なり、『ちいかわ』たちの住む世界が広々とダイナミックなアングルで表現されている。
また、映画館だからこそ味わえる臨場感たっぷりのサウンドについても紹介。もともと原作で、今回の映画のテーマである「セイレーン編」を読みこんでいた内海は、「島に上陸した時の歌など、文字でしか見ていなかったものがあんなに壮大な合唱曲になってるとは！」と感動をあらわに。映画館では臨場感や空気を肌で感じられるので、「本当に『ちいかわ』の世界に行けた気がした」と大絶賛。内海もオープニングから涙を流したほどの臨場感あふれるサウンドにもポイントだ。
続いて紹介されたのは「セイレーン編」のストーリー展開について。『ちいかわ』は子供だけでなく大人のファンも多く抱えているが、その理由が今回の映画に詰まっているそうで…。映画化にぴったりな長編ならではの、“かわいいだけではない”ストーリーにも期待が高まる。
そのほかにも130種類以上展開されているグッズの紹介も。内海がファン目線で狙っているグッズについても語られる。
番組内では『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の原作・ナガノのイチオシ“映画で見るべき名シーン”についても紹介され、まさに映画の公開記念特番にふさわしい、ファン必見の贅沢（ぜいたく）なラインナップとなっている。
『ちいかわ』ファンはもちろん、初めて作品に触れる方も堪能できる本番組。映画の魅力をたっぷりとお届けし、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の世界をより深く味わえる。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』公開記念特番「ちいかわ」のひみつ大放出スペシャル！は、フジテレビ（関東ローカル）にて8月2日17時放送。『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は公開中。
【写真】ちいかわたちが住む世界の描写に東野幸治とミルクボーイ内海崇が大興奮！ 公開記念特番カットギャラリー
イラストレーターのナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画が原作で、フジテレビ『めざましテレビ』内にて毎週火曜・金曜7時36分ごろ放送中のアニメ『ちいかわ』が、この夏映画化。
東野は「僕も今、少しずつ『ちいかわ』の良さ分かってきてますから」と明かすと、“『ちいかわ』ビギナー”の東野をさらに『ちいかわ』の沼に引きずり込むべく、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の魅力的な“ひみつ”を内海が紹介する。
多くのファンに愛される『ちいかわ』のキャラクターたち。その中でも東野は「仕事に親近感が湧いて面白い」と“あるキャラクター”に特に注目しているそう。アニメ『ちいかわ』でもおなじみのキャラクターはもちろん、映画で登場する新たなキャラクターたちも魅力があるそうで、おのおのがお気に入りのキャラクターについて語りはじめる。そこから東野がキャラクターの“人気ランキング”について切り出すと、『ちいかわ』に登場するキャラクター全員が大好きな内海は突如怒り心頭？
さらに、映画だからこその“映像美”の話題に。細かい風景描写まで一切の妥協なく描かれた、ナガノやスタッフたちの並々ならぬこだわりの詰まったシーンを一部番組内で特別公開。画面いっぱいに広がる『ちいかわ』の世界に、一同は「あそこがいつもの丘！？」、「あそこまで普段歩いてるの！？」と大興奮。映画は原作に忠実なアニメとはひと味異なり、『ちいかわ』たちの住む世界が広々とダイナミックなアングルで表現されている。
また、映画館だからこそ味わえる臨場感たっぷりのサウンドについても紹介。もともと原作で、今回の映画のテーマである「セイレーン編」を読みこんでいた内海は、「島に上陸した時の歌など、文字でしか見ていなかったものがあんなに壮大な合唱曲になってるとは！」と感動をあらわに。映画館では臨場感や空気を肌で感じられるので、「本当に『ちいかわ』の世界に行けた気がした」と大絶賛。内海もオープニングから涙を流したほどの臨場感あふれるサウンドにもポイントだ。
続いて紹介されたのは「セイレーン編」のストーリー展開について。『ちいかわ』は子供だけでなく大人のファンも多く抱えているが、その理由が今回の映画に詰まっているそうで…。映画化にぴったりな長編ならではの、“かわいいだけではない”ストーリーにも期待が高まる。
そのほかにも130種類以上展開されているグッズの紹介も。内海がファン目線で狙っているグッズについても語られる。
番組内では『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の原作・ナガノのイチオシ“映画で見るべき名シーン”についても紹介され、まさに映画の公開記念特番にふさわしい、ファン必見の贅沢（ぜいたく）なラインナップとなっている。
『ちいかわ』ファンはもちろん、初めて作品に触れる方も堪能できる本番組。映画の魅力をたっぷりとお届けし、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の世界をより深く味わえる。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』公開記念特番「ちいかわ」のひみつ大放出スペシャル！は、フジテレビ（関東ローカル）にて8月2日17時放送。『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は公開中。