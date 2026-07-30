中川翼×桜木雅哉W主演『ちょっと待とうよ、春虎くん』ビジュアル＆予告解禁 主題歌はLienel新曲
中川翼と「原因は自分にある。」の桜木雅哉がダブル主演する8月放送スタートのドラマ『ちょっと待とうよ、春虎くん』（MBSほか）より、キービジュアルと60秒予告映像が解禁。あわせて、オープニング主題歌がLienelの「一途な輪舞」に決定したほか、追加キャストも一挙公開された。
【動画】“ゼロ距離”に胸が高鳴る！ 中川翼×桜木雅哉W主演『ちょっと待とうよ、春虎くん』予告映像
原作は、あめきりによる同名の人気BL漫画。先輩マスク男子と一途でまっすぐな後輩男子が紡ぐ、“ピュアきゅん”青春ラブストーリーだ。
今回解禁された60秒予告映像では、人間関係に悩み、マスクの裏に本心を隠して生きる先輩・粋（中川）と、どこまでも一途でまっすぐな後輩・春虎（桜木）が、男子寮でのルームメイト生活を送る姿を映し出す。ふとした瞬間に縮まる“ゼロ距離”に胸が高鳴る一方、同級生たちの言葉をきっかけに、一筋縄ではいかない恋の行方を予感させる場面も。2人の恋模様から目が離せない映像に仕上がっている。
また、オープニング主題歌には、Lienelが本作のために書き下ろした新曲「一途な輪舞」を起用。胸の奥に秘めた切ない恋心と抑えきれない衝動を描いた楽曲で、粋と春虎のもどかしくも愛おしい関係性を思わせる、不器用で一途な葛藤を爽やかで疾走感あふれるサウンドで表現している。同曲は8月21日に配信リリースされる。
さらに、本作の世界観を彩る追加キャストも一挙解禁。粋の過去や心の傷を誰よりも理解し、親友として見守る清水大貴役を高橋璃央、お調子者ながら場を盛り上げる粋の同級生・澁澤悠真役を櫻井亜蓮、澁澤と行動をともにするムードメーカー・桜庭瑠衣役を祐楽が演じる。また、春虎の同級生でバスケットボール部のチームメイト・土屋駿役には田中学人、粋を深い愛情で見守る母・岸田志乃役には滝沢涼子、10人の子どもをパワフルに育てる春虎の母・黒部あや役には徳永えりが起用された。
ドラマ『ちょっと待とうよ、春虎くん』は、MBSにて8月13日より毎週木曜25時29分、テレビ神奈川にて8月13日より毎週木曜25時、テレ玉にて8月17日より毎週月曜24時、群馬テレビにて8月18日より毎週火曜24時30分、とちテレにて8月19日より毎週水曜23時30分、チバテレにて8月20日より毎週木曜23時放送。
※Lienelのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■Lienel（リエネル）
今回、EBiDANの先輩である原因は自分にある。桜木雅哉さん出演のMBSドラマ『ちょっと待とうよ、春虎くん』のオープニング主題歌としてLienelの新曲「一途な輪舞」が決定しました!! この楽曲は、届きそうで届かない恋の切なさと“一途な愛”を爽やかに描いたラブソングとなっています。Lienelらしい真っ直ぐな想いを感じていただけたら嬉しいです！
ドラマの放送と一緒に僕たちLienelの新曲も楽しみにしてください！
【動画】“ゼロ距離”に胸が高鳴る！ 中川翼×桜木雅哉W主演『ちょっと待とうよ、春虎くん』予告映像
原作は、あめきりによる同名の人気BL漫画。先輩マスク男子と一途でまっすぐな後輩男子が紡ぐ、“ピュアきゅん”青春ラブストーリーだ。
また、オープニング主題歌には、Lienelが本作のために書き下ろした新曲「一途な輪舞」を起用。胸の奥に秘めた切ない恋心と抑えきれない衝動を描いた楽曲で、粋と春虎のもどかしくも愛おしい関係性を思わせる、不器用で一途な葛藤を爽やかで疾走感あふれるサウンドで表現している。同曲は8月21日に配信リリースされる。
さらに、本作の世界観を彩る追加キャストも一挙解禁。粋の過去や心の傷を誰よりも理解し、親友として見守る清水大貴役を高橋璃央、お調子者ながら場を盛り上げる粋の同級生・澁澤悠真役を櫻井亜蓮、澁澤と行動をともにするムードメーカー・桜庭瑠衣役を祐楽が演じる。また、春虎の同級生でバスケットボール部のチームメイト・土屋駿役には田中学人、粋を深い愛情で見守る母・岸田志乃役には滝沢涼子、10人の子どもをパワフルに育てる春虎の母・黒部あや役には徳永えりが起用された。
ドラマ『ちょっと待とうよ、春虎くん』は、MBSにて8月13日より毎週木曜25時29分、テレビ神奈川にて8月13日より毎週木曜25時、テレ玉にて8月17日より毎週月曜24時、群馬テレビにて8月18日より毎週火曜24時30分、とちテレにて8月19日より毎週水曜23時30分、チバテレにて8月20日より毎週木曜23時放送。
※Lienelのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■Lienel（リエネル）
今回、EBiDANの先輩である原因は自分にある。桜木雅哉さん出演のMBSドラマ『ちょっと待とうよ、春虎くん』のオープニング主題歌としてLienelの新曲「一途な輪舞」が決定しました!! この楽曲は、届きそうで届かない恋の切なさと“一途な愛”を爽やかに描いたラブソングとなっています。Lienelらしい真っ直ぐな想いを感じていただけたら嬉しいです！
ドラマの放送と一緒に僕たちLienelの新曲も楽しみにしてください！