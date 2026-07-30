先日、コンビニエンスストアの経営者夫婦が、トイレを利用した客に対して何も買わなかったことを理由に脅迫し、個人情報を書かせようとした容疑で逮捕された事件が報じられ、波紋を呼んでいる。誰もが日常的に利用するコンビニのトイレだが、その裏には店舗側の負担と、顧客との認識のズレも潜む。

店側と顧客との関係性がこじれる背景にはどんな要因があるのか…。『コンビニオーナーぎりぎり日記』（三五館シンシャ）の著者で、31年間にわたり大手コンビニの経営に携わってきた仁科充乃（にしな よしの）氏へのインタビューから、店舗と顧客の関係性、事件の問題点、そしてトラブルを防ぐための現実的な対応策を考察する。

「貸してやっている」のか「使っていただく」のか

事件の背景には、トイレ提供に対する意識の違いや、店舗側の大きな負担があると仁科氏は指摘する。仁科氏によると、チェーンによって元々の方針が異なっており、「私たちが始めた時は最初から『お客様に使っていただく』方針でしたが、昔はトイレを貸さない方針のチェーンもありました。その名残で、『トイレを貸してやっているんだ』という意識が根本にあったのかもしれません」と推察する。

一方で、現場の苦労も計り知れない。善意で開放しているにもかかわらず、声かけもせず、トイレットペーパーの持ち去りや、悪質な汚損など、一部の客によるマナー違反が常態化している店舗もあるという。昨今は水道光熱費や備品代が高騰する中、これらはそのまま店舗の負担となっており、「有料化してもらえるなら、個人店としてはありがたい」というのが現場の切実な本音でもある。

コンビニ各社のトイレ導入の経緯。「業界の常識」はどう作られたか

そもそも、コンビニのトイレが誰でも使えるものになったのはいつ頃のことなのか。各社の経緯を振り返ると、「当たり前」が形成されるまでの歴史が見えてくる。

現在の「コンビニトイレ＝誰でも気軽に借りられる」という“常識”を作ったのはローソンだ。かつてトイレは従業員専用のものに限られていたが、1997年に業界初となる「トイレ開放宣言」を行い、全国の店舗への客用トイレ設置と一般開放が一気に進んだ。

セブン-イレブンは大々的な宣言こそ出さなかったものの、1970年代の創業当初から店内にトイレを設け、客も使える構造にしていた。90年代後半に業界全体がトイレ開放へ向かう中で、自然と現在のスタイルに定着していった。

ミニストップは1980年の創業時から、ファストフードとコンビニを融合させた「コンボストア」という形態をとり、店内にイートインスペースを設置。店内飲食を提供する以上、食品衛生法（飲食店営業許可）などの基準により、保健所から客用トイレの設置が求められるため、実質的に創業時から客用トイレが提供されていた。

ファミリーマートやデイリーヤマザキには「○○年に開放開始」という明確な公式宣言はない。しかし、1997年にローソンがトイレ開放を大々的にアピールして以降、「トイレが借りられないコンビニ」は顧客から敬遠されるように。そのため、1990年代後半から2000年代にかけて競争上追随する形で、一斉にお客様用トイレの設置と一般開放が業界のスタンダードとなっていった。

こうした経緯を踏まえれば、チェーンによってトイレに対する根本的な考え方が異なってきたことは明らかだ。仁科氏が指摘する意識のズレは、この歴史的背景とも無関係ではないだろう。

なお、近年は全国のローソンで1日約100万人がトイレを利用するとされており、水道代・トイレットペーパー代・清掃コストの増大が深刻な課題となっている。

感情に走った対応が「客商売の原点」を見失わせる

今回の事件で経営者夫婦がとった行動について、顧客との摩擦で生じた過度のストレスが蓄積した可能性も踏まえつつ、仁科氏は「客商売の態度ではない」と苦言を呈する。「個人情報を書かせようとしたり、客に過剰に詰め寄ったりするのは感情に走りすぎています。私たちは『今は何も買わなくても、お店を認識して寄っていただければ次に繋がる』という思いで経営していました」と、本来の客商売のあり方を振り返る。

現場が日々の重荷を抱えていることは事実だ。だからこそ、その不満が直接顧客へぶつけられた時に何が起きるかを冷静に考える必要がある。客に対して感情的に対立し、行き過ぎた対応をとることは、結果的にネット上の口コミ等で評判を落とし、客足が遠のくなど自分たちに跳ね返ってくるリスクを伴う。

コンビニと客のトラブルの法的側面

店舗と客との関係においては、法的な視点も欠かせない。店舗側が行き過ぎた対応をとれば今回のように脅迫や強要といった刑事責任を問われ得る一方で、客側による悪質な行為も同様に法的制裁の対象となる。

カスタマーハラスメント（カスハラ）は近年社会問題として広く認識されており、国は2020年に対応指針を策定。帝国データバンクが行った企業への調査（2024年）では、直近1年でカスハラ被害が「ある」と回答した企業は15.7％でBtoC業界で目立つことを示すデータもある。

仁科氏も「ここ数年はおさまっている印象ですが、特に10年くらい前まではひどかったですね。何かコンビニを下に見るような人が多く、憂さ晴らしも兼ねてきているのかなと思うほど、頻繁に問題行為がありました」と打ち明ける。

「警察との連携」と「本部との対話」でトラブル予防

では、悪質な客から店舗や従業員を守るために、現場はどのようなルールを設けるべきなのか。仁科氏が徹底していたのは、「警察との密な連携」だ。

「少しでも怖い思いをしたり、理不尽なクレームを受けたりした時は、些細なことでもすぐに110番通報し、警察に頼るようにしていました」と仁科氏は言い切る。客が暴走しそうな際も、「そこまで言われるなら警察に電話させていただきます」と伝えるだけで、大半の客はおとなしくなるという。

当事者同士で解決しようとせず、速やかに第三者である警察を介入させる。それが、一線を超えたトラブルを防ぐ有効な手段だ。

また、フランチャイズ本部との日頃からのコミュニケーションも重要だと仁科氏は強調する。

「些細なことでも本部の担当者に話して感情を吐き出すことで、客に直接怒りをぶつけることを防げます。本部と良好な関係を築き、店舗の状況をすべて把握してもらうことが大切です」

不満や不安を内側に溜め込まず、組織としての仕組みの中で適切に発散させる。それが、現場の冷静さと安定を保つ土台となる。

結局重要なのは「人間関係」

コンビニが社会のインフラとして便利さを提供する裏側で、店舗側は過酷な労働環境や心ないクレーマーへの対応を迫られている。

31年の経営を、「日々なにかしら困りごとがありました。その時々は本当に苦痛だったことも今なら笑い話になるんです」と笑顔で振り返った仁科氏。そのうえで、コンビニ経営を円滑にするポイントして「最終的には人間関係。従業員もお客さんも、みんなが楽しんでいられる店づくりが一番大事です」とアドバイスした。

ローソンが行ったコンビニトイレに関する調査（2025年11月）では、全体の約9割が「コンビニのトイレは必要である」または「どちらかといえば必要」と回答。また、トイレ利用目的のみで入店する顧客の割合は約4割という結果が出ている。

今回の事件におけるオーナー側の客への態度は決して許されるものではない。一方で、店舗側の負担の大きさというコンビニ業界の構造的な課題の一面も浮き彫りになった。

「コンビニ馬鹿にすんなよ」

捕まったコンビニ経営者はそう強く、顧客に迫ったという。なぜ、客商売を生業とするものがそこまで怒りをため込んだのか…。トイレ有料化など本部主導でのルール作りも求められる一方で、顧客側も「利用させてもらっている」という最低限のモラルを持つ。それが、互いに気持ちよく利用できる関係性への第一歩となるだろう。

■仁科充乃（にしな・よしの）

1960年代生まれ。1990年代に夫婦で大手コンビニのフランチャイズオーナーに。以来、30年以上にわたり毎日店舗に立ち続けた。現役中は、1000以上の連勤もこなし、夫婦で店舗を切り盛りした。