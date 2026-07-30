29日の取引時間中に韓国総合株価指数（KOSPI）が5300ポイントまで割り込み、証券会社が提示した短期的な底の見通しは色あせた。反騰の可能性に重きを置いていた証券業界でも「底が見えない」という警戒感が大きくなっている。ある証券会社研究員は短期見通しを聞く質問に「率直に自信がない」と吐露した。

専門家らはこの日の急落を、投資家が損失を甘受して株式を投げ売りする「降伏売り」の局面とみた。キウム証券のハン・ジヨン研究員は「大多数の株式保有者が損失を確定し、パニック売りをしている点が急落の本質のようだ。投資心理が冷えるだけ冷え込み現在の指数帯が底ではないという疑いが市場に蔓延している」と話した。

14日だけでも投資銀行のゴールドマン・サックスは報告書でKOSPI6800ポイント台を今後の証券市場の流れを分ける核心支持ラインとしていた。6800ポイントを守れなければ次の支持ラインは6500ポイントに下げ、これすら崩れれば6000ポイントまで追加で押されるだろうという見通しだった。

だが6000ポイントを割り込みKOSPIは再び新たな底を探さなければならない状況に置かれた。中国最大の半導体企業の長鑫存儲技術（CXMT）の上海証券市場上場と中国国営企業の深紫外線（DUV）露光装置開発の話が引き金となった。中国半導体企業の浮上がサムスン電子とSKハイニックスの半導体市場での優位を揺さぶりかねないという不安感を育てた。投資心理まで極度に冷え込み下げ幅が大きくなったと分析される。

DB証券はこの日、KOSPI5300〜5700を主要支持帯と提示した。DB証券のソル・テヒョン研究員は「KOSPI5300〜5700区間に取引量の約17％が集中し強力な売り圧力帯が形成されている。この区間を基準として外国人投資家が買い越しから売り越しに転換しただけに流れを変える核心変曲点として作用する可能性が大きい」と明らかにした。

ただこの日KOSPIが取引時間中に5300を割り込みこの売り圧力帯まで支持力を失いかねないとの懸念が出ている。DB証券のカン・ヒョンギ研究員はこの日、報告書でKOSPI1次抵抗線として6000ポイント、2次抵抗線として5500ポイントを提示したが、その後の通話では5200ポイントを事実上最後の抵抗線に設定した。「5200は米国とイランの戦争が勃発しあらゆる悪材料が一気にあふれた時も守った水準」という分析だ。

カン研究員は最近の下落傾向が単純な投資心理萎縮を超え韓国証券市場の成長への期待感が揺らいだ結果だと評価した。彼は「中国の人工知能（AI）・半導体企業の浮上で市場の期待感が肯定から否定に転じこれまでの傾向と異なる流れが現れている。市場が上半期までは1年後の期待をあらかじめ反映する段階にとどまり中盤期からは今後数年後に現れる悪材料まで反映する段階に入った」と説明した。

KOSPIが5000ポイントを下回る可能性も議論される。サンサンイン証券リサーチセンター長のペク・ヨンチャン氏はKOSPIの下段範囲を4800〜5000と提示し、「輸出悪化、ドル急騰など新たな変数がなければKOSPI株価収益率（PER）の5倍水準である4800ポイント台で支持力を見せるだろう」と予想した。