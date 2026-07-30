Ｗ杯決勝のありえない“暴行事件”から２週間…FIFA規律委員会が懲戒処分の対象を公表→手続きを開始！「適切な時期に決定を下す」
現地７月29日、FIFA（国際サッカー連盟）の公式サイトが規律委員会による声明を発表。北中米ワールドカップにおいて発生した事案に関して、アルゼンチン・サッカー協会とアルゼンチン代表の選手らに講じた措置を明かした。
FIFA規律委員会は「2026 FIFAワールドカップにおけるアルゼンチン代表の複数の試合に関連し、差別的なチャントやジェスチャー、キックオフの遅延、試合および警備上の手順への不遵守、チームおよび観客による不適切なメッセージの掲示、観客による物の投げ込みがあったことを受け、アルゼンチン・サッカー協会に対する懲戒手続きを開始した」と記載した。
アルゼンチン代表はワールドカップ準決勝でイングランド代表と対戦し、２−１の劇的な逆転勝利を収めた。非難の的となったのは、試合後にアルゼンチン代表の複数の選手がとった軽率な行動だ。
クリスティアン・ロメロ、リサンドロ・マルティネス、ジオバニ・ロ・チェルソの３人が「マルビナス諸島（英国ではフォークランド諸島）はアルゼンチンのものだ」と書かれた横断幕を手に勝利を祝福した。サポーターが作成したものを持ち込んだと見られる。さらに試合後のインタビューでレアンドロ・パレデスも「フォークランド諸島はこれからも永遠にアルゼンチンのものだ」と発言。国際的な問題へと発展し、あからさまな政治的メッセージの発信に批判が殺到した。
規律委員会は「対象となるのは、FIFA規律規定の第13条第２項c号（スポーツイベントをスポーツとは無関係な示威行為に利用すること）、第14条第５項（チームの不正行為）、第15条（差別および人種差別的侮辱）、第17条（試合における秩序と安全）に違反した可能性である」と説明した。あくまで協会に対する処分であり、選手個人への責任については触れていない。
さらに、決勝のスペイン戦後に起きた暴行事件についても言及した。「報告書に記された勧告を受け、FIFA規律委員会は、FIFA規律規定第14条第１項i号（暴行）に違反した可能性があるとして、アルゼンチン代表のナウエル・モリーナに２件（１件は既遂、１件は未遂）、レアンドロ・パレデスに３件、アルゼンチン代表スタッフのロベルト・アジャラに１件の懲戒手続きを開始した」と伝え、「また、FIFA規律規定第14条第１項b号（反スポーツ的行為）に違反した可能性があるとして、アルゼンチン代表のナウエル・モリーナに１件、チアゴ・アルマダに１件、スペイン代表のパブロ・マルティン・パエス・ガビラ（ガビ）に１件の懲戒手続きも開始された」と続けている。
見るに堪えないハプニングは、スペインの全選手がピッチに流れ込んでセレブーションをはじめた矢先に起こった。まずはベンチから飛び出したスペイン代表の主将ロドリに対し、モリーナが胸部へパンチを放つ。怒れるロドリがモリーナに詰め寄ると、スペインのエリク・ガルシアがサポート。これに猛然と割って入ったのがパレデスで、ガルシアを“のど輪”で突き飛ばすと、止めに入ったガビにも２〜３発のパンチを浴びせる様子が国際映像に捉えられた。
アルマダとガビが揉み合いとなる場面が目撃され、混乱のなかで代表コーチのロベルト・アジャラ氏が相手選手のダニ・オルモの頭を叩く映像があり、こちらも世界中のメディアやファンから大々的な非難を浴びる結果となった。
FIFA規律委員会は「FIFA規律規定に基づき、対象者には現在、自らの見解を申し立てる機会が与えられている。その後、FIFA規律委員会が適切な時期に決定を下す」と告知した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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FIFA規律委員会は「2026 FIFAワールドカップにおけるアルゼンチン代表の複数の試合に関連し、差別的なチャントやジェスチャー、キックオフの遅延、試合および警備上の手順への不遵守、チームおよび観客による不適切なメッセージの掲示、観客による物の投げ込みがあったことを受け、アルゼンチン・サッカー協会に対する懲戒手続きを開始した」と記載した。
クリスティアン・ロメロ、リサンドロ・マルティネス、ジオバニ・ロ・チェルソの３人が「マルビナス諸島（英国ではフォークランド諸島）はアルゼンチンのものだ」と書かれた横断幕を手に勝利を祝福した。サポーターが作成したものを持ち込んだと見られる。さらに試合後のインタビューでレアンドロ・パレデスも「フォークランド諸島はこれからも永遠にアルゼンチンのものだ」と発言。国際的な問題へと発展し、あからさまな政治的メッセージの発信に批判が殺到した。
規律委員会は「対象となるのは、FIFA規律規定の第13条第２項c号（スポーツイベントをスポーツとは無関係な示威行為に利用すること）、第14条第５項（チームの不正行為）、第15条（差別および人種差別的侮辱）、第17条（試合における秩序と安全）に違反した可能性である」と説明した。あくまで協会に対する処分であり、選手個人への責任については触れていない。
さらに、決勝のスペイン戦後に起きた暴行事件についても言及した。「報告書に記された勧告を受け、FIFA規律委員会は、FIFA規律規定第14条第１項i号（暴行）に違反した可能性があるとして、アルゼンチン代表のナウエル・モリーナに２件（１件は既遂、１件は未遂）、レアンドロ・パレデスに３件、アルゼンチン代表スタッフのロベルト・アジャラに１件の懲戒手続きを開始した」と伝え、「また、FIFA規律規定第14条第１項b号（反スポーツ的行為）に違反した可能性があるとして、アルゼンチン代表のナウエル・モリーナに１件、チアゴ・アルマダに１件、スペイン代表のパブロ・マルティン・パエス・ガビラ（ガビ）に１件の懲戒手続きも開始された」と続けている。
見るに堪えないハプニングは、スペインの全選手がピッチに流れ込んでセレブーションをはじめた矢先に起こった。まずはベンチから飛び出したスペイン代表の主将ロドリに対し、モリーナが胸部へパンチを放つ。怒れるロドリがモリーナに詰め寄ると、スペインのエリク・ガルシアがサポート。これに猛然と割って入ったのがパレデスで、ガルシアを“のど輪”で突き飛ばすと、止めに入ったガビにも２〜３発のパンチを浴びせる様子が国際映像に捉えられた。
アルマダとガビが揉み合いとなる場面が目撃され、混乱のなかで代表コーチのロベルト・アジャラ氏が相手選手のダニ・オルモの頭を叩く映像があり、こちらも世界中のメディアやファンから大々的な非難を浴びる結果となった。
FIFA規律委員会は「FIFA規律規定に基づき、対象者には現在、自らの見解を申し立てる機会が与えられている。その後、FIFA規律委員会が適切な時期に決定を下す」と告知した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】絶世の美女がずらり！ メッシ、ヤマル、ベリンガム、ハーランドら超大物に寄り添う“美しすぎる妻＆恋人たち”を厳選紹介！