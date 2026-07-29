『ONE PIECE』公式Xのアイコン、熊本県仕様に変更 原作者・尾田栄一郎の出身地 過去の震災で復興支援
漫画『ONE PIECE』（ワンピース）の公式X（@Eiichiro_Staff）のアイコンが、熊本県仕様に変更された。原作者・尾田栄一郎氏は熊本県出身で、アイコンでは、「KUMAMOTO」の文字が書かれたTシャツを着ているルフィの姿を見ることができる。
【画像】熊本県仕様になった『ONE PIECE』公式Xのアイコンイラスト
熊本県では、28日午後4時27分ごろ、最大震度7を観測した「令和8年熊本地震」が発生しており、建物の倒壊など大きな被害が出ている。
尾田氏は熊本県出身ということで、2016年に発生した熊本地震で復興支援をしており、甚大な被害を受けた熊本を元気にするべく『ONE PIECE』と県内の各自治体が協力して、5つの『ONE PIECE熊本復興プロジェクト』を始動。継続的に続けており、2018年には、県内全ての新成人に向けて『ONE PIECE』の記念品とメッセージ、描き下ろしイラストの贈呈を実施していた。
そして、熊本県より2018年、2016年に「最も多く発行された単一作家によるコミックシリーズ」としてギネス世界記録に認定されたことや熊本地震の復興支援に尽力した功績を称え、「熊本県民栄誉賞」が贈呈された。
【画像】熊本県仕様になった『ONE PIECE』公式Xのアイコンイラスト
熊本県では、28日午後4時27分ごろ、最大震度7を観測した「令和8年熊本地震」が発生しており、建物の倒壊など大きな被害が出ている。
尾田氏は熊本県出身ということで、2016年に発生した熊本地震で復興支援をしており、甚大な被害を受けた熊本を元気にするべく『ONE PIECE』と県内の各自治体が協力して、5つの『ONE PIECE熊本復興プロジェクト』を始動。継続的に続けており、2018年には、県内全ての新成人に向けて『ONE PIECE』の記念品とメッセージ、描き下ろしイラストの贈呈を実施していた。
そして、熊本県より2018年、2016年に「最も多く発行された単一作家によるコミックシリーズ」としてギネス世界記録に認定されたことや熊本地震の復興支援に尽力した功績を称え、「熊本県民栄誉賞」が贈呈された。
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