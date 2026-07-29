7月27日、お笑い芸人の楽しんごがXに投稿した一文に、批判が噴出している。

「事の発端は、26日に『NEWSポストセブン』で公開された、元フジテレビアナウンサー・渡邊渚さんの連載エッセイでした。渡邊さんは、最近体調がすぐれない日が続き、外出先で意識を喪って救急搬送されたり、公共交通機関で倒れてしまったと告白していました。

この発信に反応したのが、楽しんごさんです。自身のXで、記事内容をまとめた投稿を引用し、《大変だ!意識戻らないといいけど》と発言。あまりの暴言に批判が相次ぐなか、投稿を削除し謝罪しています」（芸能担当記者）

だが、謝罪投稿のなかでは、《正直、『意識戻ればいいけど』ではなく『意識戻らないといいけど』という文章の言い回しが、うまいなと思ってしまっただけです。深い意味はなく、その表現に反応して投稿しました》と不可解な釈明をおこない、火に油を注いでいた。

渡邊と楽しんごは、7月公開の『REAL VALUE』で共演するも、裏では番組の演出をめぐり“遺恨”があったことがすでにわかっているが、楽しんごの発言は一線を超えていると捉える者が大半だったようだ。Xでは、一連の発言に対し、不信感を抱く声が寄せられている。

《炎上するのを狙ってやってるんだよ じゃなけりゃ言えないよこんなコト…》

《中森明菜さんのモノマネの件も、今回の渡邊渚の件も、不適切投稿→炎上→謝罪投稿という、なんか楽しんご氏はパターンを楽しんでいるような気がしたわ。》

もともと“毒舌キャラ”である楽しんごだが、このところは“ライン超え”発言を繰り返している。

「数日前には、17日に放送された『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）に出演した中森明菜さんの、緊張ゆえの手の震えを揶揄するようなものまね動画を公開。あまりにリスペクトのない言動が大炎上を招きました。

20日には、《誰かが真似するんじゃないかと思って》《調子に乗ってやってしまいました》と謝罪しましたが、すぐに《すみません大変反省していますがとりあえず夕食を取って宜しいでしょうか？天下一品がもうすぐ閉店なので》などと投稿し、真剣さはみられませんでした。単なる毒舌ではなく、行き過ぎた“悪ノリ”といった言動が続いており、炎上商法を疑われているほどです」（芸能担当記者）

笑えないジョークを繰り返すのは、はたして芸人なのだろうか。