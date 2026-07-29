7月27日放送のバラエティー番組『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）で、人気出演者の個人投資家・桐谷広人氏が前立腺がんと大腸がんを患っていることを公表した。突然の報告に視聴者から心配の声が寄せられるなか、その翌日に桐谷氏本人が病気公表の経緯を明かし、番組側の対応をめぐって議論が広がっている。

桐谷氏は7月28日、自身のXを更新。《夜ふかしが癌の手術を公表するまで、他では公表しないでと言われていました》と投稿し、病気について番組で放送されるまで公表を控えるよう求められていたことを明かした。

「さらに桐谷さんは、マネー雑誌『ダイヤモンド・ザイ』（ダイヤモンド社）の連載取材について、《口述の時に癌の話をしたら、夜ふかしの放映数分後に、DIAMOND ONLINEに載りました》と説明。病気については取材時にすでに語っていたものの、記事の公開は番組放送後のタイミングとなったことを報告しています。桐谷さんへの配慮というより、『夜ふかし』へ配慮をしたような流れに違和感を抱く人もいたようです」（芸能ジャーナリスト）

この投稿を受け、Xでは

《病気をエンタメ化するのも大概にした方が良いよ》

《夜ふかしや視聴者の楽しみのために、ご自身の楽しみや健康に制限をかけることなく過ごしていただきたい》

《元気に自転車を爆走される日が待ち遠しいです》

など、『夜ふかし』の対応に疑問を呈する声や、桐谷氏を気遣う声が一部から寄せられた。

「テレビ業界では、出演者の重要な発表について情報解禁のタイミングを調整することがよくあります。ただ、今回は桐谷さん自身が公表を控えるよう求められていたと投稿したことで、そのやり取りが可視化されました。また、『ダイヤモンド・ザイ』側も放送後に合わせて記事を公開しており、複数のメディアで情報解禁の時期を調整していたことがうかがえます」（同前）

桐谷氏が『夜ふかし』との関係について言及したのは今回が初めてではない。2025年10月には、自身のXで《夜ふかしに出て、他のバラエティは出演禁止になりました（いろいろ出ると視聴率が落ちるとのことで）》と投稿し、大きな反響を呼んだ。

「『夜ふかし』は2025年に街頭インタビューの編集をめぐり、BPOから放送倫理違反と判断されました。番組の編集方針に疑問符がつけられた経緯があるため、事案の性質が異なるとはいえ、今回も厳しい目が向けられたのでしょう」（同前）

とにかく桐谷さんの一日も早い回復を祈りたい。