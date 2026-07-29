◇インターリーグ マリナーズ7―6ドジャース（2026年7月28日 ロサンゼルス）

マリナーズが28日（日本時間29日）に、敵地ドジャー・スタジアムでドジャースとの空中戦を制した。2021年4月19日（同20日）以来、約5年3カ月、1926日ぶりとなるドジャースからの勝利となった。

空中戦の号砲を鳴らしたのは大谷だった。初回の第1打席で相手先発・カスティジョの低めスライダーを捉え、10試合ぶりとなる23号。今季10本目の先頭打者アーチでいきなり試合を動かした。

マリナーズも負けじと直後の2回に昨季60発のローリーが同点ソロ。4回にはロドリゲス、レフスナイダーにも一発が飛び出し4−2と勝ち越しに成功した。

それでもドジャース打線が粘り、4−4に追いつくと、5回にマンシーが勝ち越しソロ。この一発がドジャー・スタジアム通算130本目で、エリック・キャロスに並び、球団史上最多本数となった。ただ、マリナーズも黙っておらず、6回にカンゾーンが同点ソロ。さらに5−5の8回にカンゾーンがこの試合2本目となる2ランを放って勝ち越しに成功。最終回に1点差まで詰め寄られるが、両軍合わせて7本塁打が飛び出す“空中戦”を制した。試合直後にはマリナーズのダン・ウィルソン監督は吠えながらコーチ陣と握手を交わした。

対ドジャース戦の勝利は21年以来、5年ぶりだが、ドジャースタジアムでの勝利となると09年6月28日（同29日）以来、17年1カ月、6239日ぶりと歴史的な1勝となった。