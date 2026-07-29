熊本県で7月28日午後4時27分ごろに発生した最大震度7の地震。同県嘉島町にある大型商業施設「イオンモール熊本」では爆発が発生し、付近にいた大手運送会社「福山通運」のトラックが大破しました。



【写真】福山通運、ドライバーの安否を報告（全文）

ネット上では28日夜から、爆発に巻き込まれた同社トラックの映像や画像が拡散。アルミ製の荷台には大きな穴が何カ所も開き、えぐれた部分からは中の荷物がむき出しになっていたため、ネットユーザーの間では「ドライバー大丈夫なのか」「荷台がボコボコ」「車がズタズタ」「ドライバーさんが心配」「無事を祈るばかり…」などの声が相次いでいました。



福山通運の公式X（@fukuyamatsuun_）は7月29日早朝、投稿を更新。「熊本県の地震により、当社車両が事故に巻き込まれたとの報道を受け、ご心配をおかけしております」とし、ドライバーの安否について「当該ドライバーは病院で治療を受け、大きなけがはないことを確認しております」と伝えました。



同社の投稿を読んだユーザーからは「ドライバーさんが心配でした。無事でよかったです」「ご無事で何よりです」「どうぞお大事になさってください」など安堵の声が広がっています。



同社では、被災地の被害が広がっていることを受け、「被災された皆さまにお見舞い申し上げますとともに、救助活動が進められている皆さまの安全を心よりお祈り申し上げます」とメッセージを寄せています。