友近千鶴さん死去 FM南海放送が公表 『友近ママの魔法の引き出し』今週の放送は「生前のお声をお送りします」
お笑い芸人・友近の母である友近千鶴さんが、27日に亡くなった。千鶴さんがプレゼンターを務めていたラジオ局・FM南海放送の公式Xで伝えられた。
【写真】「おばあちゃま可愛い」「ステキすぎ」友近が母・姉らとの家族5ショット ※6枚め
同局のXでは「2011年4月スタートした『友近ママの魔法の引き出し』番組プレゼンター友近千鶴さんが2026年7月27日逝去されました。謹んで哀悼の意を表し、お知らせ申し上げます」と報告。
続けて「お別れの会は、7月30日(木)13時〜14時30分 松山市錦町「ARUGOセレモニーホール」で執り行われます。また今週8月1日(土)の放送は、友近ママへのメッセージなどをご紹介しながら生前のお声をお送りします」と伝えられている。
同番組について、ホームページでは「友近ママこと、友近千鶴です。この番組はスポンサーゲストを中心に、各コーナー（ちょっといい話・食育メソッド・ 人生メソッドなど）の中で魔法をかけ、ゲストの心の引き出しを開けていくというとても面白い番組です。是非お聴きください」と紹介されている。
【写真】「おばあちゃま可愛い」「ステキすぎ」友近が母・姉らとの家族5ショット ※6枚め
同局のXでは「2011年4月スタートした『友近ママの魔法の引き出し』番組プレゼンター友近千鶴さんが2026年7月27日逝去されました。謹んで哀悼の意を表し、お知らせ申し上げます」と報告。
続けて「お別れの会は、7月30日(木)13時〜14時30分 松山市錦町「ARUGOセレモニーホール」で執り行われます。また今週8月1日(土)の放送は、友近ママへのメッセージなどをご紹介しながら生前のお声をお送りします」と伝えられている。
同番組について、ホームページでは「友近ママこと、友近千鶴です。この番組はスポンサーゲストを中心に、各コーナー（ちょっといい話・食育メソッド・ 人生メソッドなど）の中で魔法をかけ、ゲストの心の引き出しを開けていくというとても面白い番組です。是非お聴きください」と紹介されている。