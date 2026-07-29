『ヒロアカ』作者・堀越耕平、新作読切8月掲載へ 完結後初でボーイミーツガール”ホラー”61ページ
漫画『僕のヒーローアカデミア』作者・堀越耕平氏の新作読切『笑わないでよ しじまさん』が、8月10日発売の『週刊少年ジャンプ』37・38合併特大号に掲載されることが決定した。2024年8月の『ヒロアカ』完結以来、初の読切掲載となる。
【画像】堀越耕平のメッセージ！『ヒロアカ』完結記念のイラスト
読切『笑わないでよ しじまさん』は、ボーイミーツガール”ホラー”で、センターカラー61ページ掲載される。公開されたイラストは、主人公とヒロインの姿が描かれている。
また、同号には、『こちら葛飾区亀有公園前派出所』（こち亀）50周年企画として、ホラー小説家・背筋氏監修の『こち亀』特集記事も6ページ掲載。とじ込み付録で、秋本治氏描きおろしのスペシャルイラストカードもついてくる。
堀越氏は1986年生まれの愛知県出身。2006年に『ヌケガラ』で第72回手塚賞佳作を受賞、2007年に「赤マルジャンプ」に『テンコ』が掲載されて読切デビューを果たす。翌2008年同誌に『僕のヒーロー』掲載。2010年に『逢魔ヶ刻動物園』で「週刊少年ジャンプ」連載デビュー。2012年に『戦星のバルジ』を連載後、2014年より『僕のヒーローアカデミア』の連載をスタートさせ、2024年に完結させた。
【画像】堀越耕平のメッセージ！『ヒロアカ』完結記念のイラスト
読切『笑わないでよ しじまさん』は、ボーイミーツガール”ホラー”で、センターカラー61ページ掲載される。公開されたイラストは、主人公とヒロインの姿が描かれている。
また、同号には、『こちら葛飾区亀有公園前派出所』（こち亀）50周年企画として、ホラー小説家・背筋氏監修の『こち亀』特集記事も6ページ掲載。とじ込み付録で、秋本治氏描きおろしのスペシャルイラストカードもついてくる。
堀越氏は1986年生まれの愛知県出身。2006年に『ヌケガラ』で第72回手塚賞佳作を受賞、2007年に「赤マルジャンプ」に『テンコ』が掲載されて読切デビューを果たす。翌2008年同誌に『僕のヒーロー』掲載。2010年に『逢魔ヶ刻動物園』で「週刊少年ジャンプ」連載デビュー。2012年に『戦星のバルジ』を連載後、2014年より『僕のヒーローアカデミア』の連載をスタートさせ、2024年に完結させた。
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