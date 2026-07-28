【ネタバレ注意】『VIVANT』全ての始まりは40年前の裏切りだった！20分で振り返る時系列完全解説
ドラマ考察系YouTuberのトケルが「【VIVANT】第１シリーズを約２０分で完全理解できる！シーズン２の予習！ 堺雅人 松坂桃李 阿部寛 二階堂ふみ 二宮和也」を公開した。動画では、TBS日曜劇場『VIVANT』シーズン1の全貌を時系列順に紐解き、複雑な物語を「息子が父を潰しに行く話」と簡潔に結論づけている。
シーズン2の予習として、トケル氏は難解な人間関係や組織の背景を整理して解説する。主人公の乃木憂助（堺雅人）が所属する日本の秘密情報組織「別班」、乃木の父である乃木卓（林遣都／役所広司）が率いるバルカのテロ組織「テント」、そして日本の警察・公安、丸菱商事という4つの組織を中心に物語が展開される。
解説の核となるのは、40年前に公安の任務でバルカに潜入した卓が、国に見捨てられ妻を失った悲劇である。生き残った卓はノゴーン・ベキと名乗りテントを創設した。一方、人身売買を経て日本へ戻った憂助は、記憶を失いながらもアメリカのミリタリースクールで驚異的な能力を身につけ、別班へと配属される。トケル氏はこの背景を踏まえ、親子の過酷な運命が交錯する構図を明示した。
物語の現在パートでは、丸菱商事の誤送金事件を皮切りに、憂助がテントの実態に迫っていく。トケル氏は「テントは、単なるテロ組織ではありません」と語り、孤児を救うという真の目的や、資金源となる半導体資源「フローライト」を巡る攻防に言及。さらに、公安の野崎守（阿部寛）との絶妙な距離感や、テントのナンバー2であるノコル（二宮和也）との確執など、主要人物の役割を丁寧に紐解いた。
動画の最後では、ベキによる公安への復讐劇の結末と、憂助の真意を考察している。祠に置かれた赤い饅頭という別班の緊急招集サインで幕を閉じたシーズン1を振り返り、読者の知的好奇心を刺激する形でシーズン2への期待を高めた。
シーズン2の予習として、トケル氏は難解な人間関係や組織の背景を整理して解説する。主人公の乃木憂助（堺雅人）が所属する日本の秘密情報組織「別班」、乃木の父である乃木卓（林遣都／役所広司）が率いるバルカのテロ組織「テント」、そして日本の警察・公安、丸菱商事という4つの組織を中心に物語が展開される。
解説の核となるのは、40年前に公安の任務でバルカに潜入した卓が、国に見捨てられ妻を失った悲劇である。生き残った卓はノゴーン・ベキと名乗りテントを創設した。一方、人身売買を経て日本へ戻った憂助は、記憶を失いながらもアメリカのミリタリースクールで驚異的な能力を身につけ、別班へと配属される。トケル氏はこの背景を踏まえ、親子の過酷な運命が交錯する構図を明示した。
物語の現在パートでは、丸菱商事の誤送金事件を皮切りに、憂助がテントの実態に迫っていく。トケル氏は「テントは、単なるテロ組織ではありません」と語り、孤児を救うという真の目的や、資金源となる半導体資源「フローライト」を巡る攻防に言及。さらに、公安の野崎守（阿部寛）との絶妙な距離感や、テントのナンバー2であるノコル（二宮和也）との確執など、主要人物の役割を丁寧に紐解いた。
動画の最後では、ベキによる公安への復讐劇の結末と、憂助の真意を考察している。祠に置かれた赤い饅頭という別班の緊急招集サインで幕を閉じたシーズン1を振り返り、読者の知的好奇心を刺激する形でシーズン2への期待を高めた。
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