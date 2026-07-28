いま気になる話題について街の皆さんにお話を聞いてきました。



（藤井アナウンサー）「スーパーでは立派なキュウリやナス、そしてピーマンなど夏野菜コーナーが充実しています。あなたは夏野菜をどのようにして食べますか？私は最近は道産のゴーヤというのも増えている、これでゴーヤチャンプルーを作ります」





「役立つ保存方法も！“夏野菜”どう食べる？」Ｑ．夏野菜は食べますか？（札幌市在住）「自宅でも栽培しているので、よくトマトは食べる。フルーツトマトを作っている。ごま油をかけて塩昆布をかけたりとか工夫している」Ｑ．一番好きな食べ方は？（札幌市在住）「トマトにオリーブオイルとブラックペッパーをかけてチーズを上に乗せて焼いたのが好き」（札幌市在住）「トマトやキュウリとかも好きで、ベランダでもトマトは作っている」Ｑ．好きな夏野菜は？（札幌市在住）「僕はナス。焼きナスと煮びたしが好き。ショウガと醤油で出汁をとっている」（札幌市在住）「ナス。週に３回とかで食べている。かつお節をたくさん入れてナスは揚げびたし（を作るの）が多い」夏野菜の定番「ナス」も人気でした。１８万件以上のプロの料理家のレシピを掲載する料理メディア「Ｎａｄｉａ」の調査によると、好きな夏野菜は「ナス」が圧倒的支持を集め１位で、「トマト」が２位という結果になりました。傷みやすさがネックとなる夏野菜。さきほどの女性は…（札幌市在住）「（ナスは）素揚げにしてから冷凍して、それを使う感じ」一度揚げてから保存しているそうです。「Ｎａｄｉａ」によると、ナスはよく洗った後、水気をとって１本ずつラップで包み、保存用ポリ袋に入れて野菜室で保存。また、ミニトマトのヘタは雑菌が繁殖しやすいので、ヘタをとってからよく洗い、水気をとったあとで保存容器にペーパータオルを敷いて、ミニトマトの上にもペーパータオルを置いて、冷蔵庫で保存するのが長持ちの秘訣だということです。ほかのランキングに入った野菜では…（札幌市在住）「トウモロコシですね。週に２日とかで食べている。トウモロコシをバター醤油ダレに絡めて揚げている」トウキビをよく食べているという方やー（当別町在住）「（夫は）スイカと言うけど私はキュウリ。大きく切って漬物にしたりする」ランキング以外ではこんな野菜もーＱ．野菜は好き？（子ども）「ピーマンが好き。苦くない」Ｑ．どうやって食べるのが好き？（子ども）「焼くの大好き」Ｑ.野菜をたくさん食べるんですね（札幌市在住）「うちは道の駅とかをまわって美味しい野菜を買ったりするので、そういう意味では野菜好きだよね」（札幌市在住）「オクラ。多いと（週に）３、４回食べる時は食べている。ねばねばしているのがいいので、納豆とかと混ぜたくて。あとは（オクラを）出汁しょうゆにあえてかつお節を入れて食べるとめちゃめちゃごはんがすすむ」夏バテ予防にもおすすめの「夏野菜」。みなさんきょうは夏野菜をどうやって食べましょうか？