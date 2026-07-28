8月1日はスパイダーマンの日！『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』IMAX限定ミッドナイト上映が決定

7月31日（金）より日米同時公開される『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』。公開に先駆け、コミック初登場記念日である8月1日（土）の“スパイダーマンの日”を祝し、IMAX限定ミッドナイト上映の実施と、当日限定の入場者プレゼントが配布されることが明らかになった。

8月1日“スパイダーマンの日”を祝うミッドナイト上映＆限定特典

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』公開の翌日の8月1日は、スパイダーマンのコミック初登場にちなんだ記念日“スパイダーマンの日”だ。この度、記念日当日だけの入場者プレゼント“セレブレーション”特典の配布（全上映バージョン）と、日付が変わった瞬間からいち早く記念日を祝えるIMAX限定ミッドナイト上映の実施が決定した。

8月1日（土）に劇場で本作を鑑賞した人だけに贈られる、一日限りの入場者プレゼント＜“セレブレーション”特典＞（数量限定）は、全上映バージョンでの配布となるので、お気に入りのバージョンで記念日をお祝いしよう。気になる中身は現時点ではシークレットとなっている。続報を楽しみに待ちながら、8月1日（土）の鑑賞計画を立てて記念日に備えたい。

さらに、8月1日（土）0：00──日付が変わり“スパイダーマンの日”が始まるその瞬間を、IMAXの大スクリーンで迎える特別なミッドナイト上映の実施が決定した。ミッドナイト上映だけの入場者プレゼントとして「8月1日メモリアルカード」がプレゼントされる。本上映では＜スパイダーマンの日＞限定の入場者プレゼント“セレブレーション”特典も誰よりも早く手にできる、記念日の幕開けにふさわしい上映だ。

孤独を背負いながらもヒーローとして前へ進むピーター・パーカーの物語を、一年に一度の特別な日に、ぜひ映画館で体感してほしい！

映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』公開情報

映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は7月31日（金）全国の映画館で公開。

（海外ドラマNAVI）

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