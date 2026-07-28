アカデミー賞受賞監督が再び最前線へ ウクライナ戦争描く『戦場0地点』予告編＆日本版ビジュアル解禁
2024年の「第96回アカデミー賞」で長編ドキュメンタリー映画賞を受賞した『マリウポリの20日間』のミスティスラフ・チェルノフ監督による最新作『戦場0地点』（9月4日より全国順次公開）の日本版メインビジュアルと予告編が解禁された。
【動画】ドキュメンタリー映画『戦場0地点』予告編
チェルノフ監督は2022年、ロシアによる侵攻が始まった直後もウクライナ南東部・マリウポリに残り、包囲された街で起きている現実を世界へ発信。市民の日常が戦争によって失われていく姿を記録した『マリウポリの20日間』で世界的な評価を獲得した。
アカデミー賞受賞後、監督は再びウクライナへ。2023年にウクライナ軍第3強襲旅団の小隊へ同行し、ロシア軍に占領されたアンドリーウカ村の奪還作戦を記録。兵士たちと行動をともにしながら、最前線で戦争の現実を映し出した。
本作の映像は、兵士たちのヘルメットカメラやドローンで撮影されたものが中心。観客は兵士たちと同じ視点で、アンドリーウカ村まで続くわずか2000メートルの道のりを進むことになる。敵の砲撃やドローン攻撃にさらされたその道のりは、命の危険と隣り合わせの極限の戦場だった。
公開された予告編でも、実際の戦闘映像を見ることができる。ロシア軍占領下のアンドリーウカを目指す兵士たちの前に「残り2000メートル」と表示され、その数字が減るごとに戦闘はさらに激しさを増していく。刻一刻と迫る死の恐怖と戦場の現実を突きつけながら、戦争とは何か、平和とは何かを問いかける映像となっている。
あわせて解禁された日本版メインビジュアルは、砲撃で焼け焦げた木々が立ち並ぶ荒廃した大地を夕日が照らす中、故郷アンドリーウカの奪還を目指して前進する兵士の後ろ姿を捉えたもの。砕け散る木片が舞う中、激戦の緊張感と兵士の強い決意が印象的に描かれている。
【動画】ドキュメンタリー映画『戦場0地点』予告編
チェルノフ監督は2022年、ロシアによる侵攻が始まった直後もウクライナ南東部・マリウポリに残り、包囲された街で起きている現実を世界へ発信。市民の日常が戦争によって失われていく姿を記録した『マリウポリの20日間』で世界的な評価を獲得した。
本作の映像は、兵士たちのヘルメットカメラやドローンで撮影されたものが中心。観客は兵士たちと同じ視点で、アンドリーウカ村まで続くわずか2000メートルの道のりを進むことになる。敵の砲撃やドローン攻撃にさらされたその道のりは、命の危険と隣り合わせの極限の戦場だった。
公開された予告編でも、実際の戦闘映像を見ることができる。ロシア軍占領下のアンドリーウカを目指す兵士たちの前に「残り2000メートル」と表示され、その数字が減るごとに戦闘はさらに激しさを増していく。刻一刻と迫る死の恐怖と戦場の現実を突きつけながら、戦争とは何か、平和とは何かを問いかける映像となっている。
あわせて解禁された日本版メインビジュアルは、砲撃で焼け焦げた木々が立ち並ぶ荒廃した大地を夕日が照らす中、故郷アンドリーウカの奪還を目指して前進する兵士の後ろ姿を捉えたもの。砕け散る木片が舞う中、激戦の緊張感と兵士の強い決意が印象的に描かれている。