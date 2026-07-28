ライフさん、まだ若いつもりでした
YouTubeチャンネル「60歳からの幸せライフ」が「【シニアライフ60代】シンプルライフ、丁寧な暮らし、過信は禁物！、暮らしvlog、」を公開しました。動画では、ライフさんが日常のちょっとした油断から経験した、シニア世代にとって教訓となるエピソードを紹介しています。
この日の朝、とても快調だったライフさんは、サクサクと家事を済ませて襟足の髪をカットするために街へ出かけました。気分良く用事を終えた後、ビルの催し物コーナーで「mindeulle」の可愛らしい韓国マカロンが所狭しと並んでいるのを発見します。要冷蔵のスイーツだったため、保冷剤を入れてもらったものの、溶けていないかと心配になり、帰りの長い登り坂を久しぶりに早足で登ったといいます。
帰宅後、マカロンが無事なことを確認して呑気にお茶を楽しんでいたライフさんでしたが、実は箱からスイーツを出す際に腰に違和感を覚えていました。「この歳になると体の不調はその日には現れないようです」と振り返る通り、翌朝目が覚めるとひどい腰痛と足の痺れに見舞われ、歩行困難に陥ってしまいます。
夫の運転で急遽病院へ向かうと、「急激な運動による歩行障害」と診断されました。いつもより少しペースを上げて坂を登っただけでしばらく安静にする事態となり、ショックを受けた様子です。
「若い頃と同じだと思っていても体はしっかり歳を重ねているようです」と、自身の過信を反省したライフさん。事なきを得たものの、自身のペースを守り、今後は「体の声に耳を傾けてよう」と真剣に思ったと明かしています。日々の健康管理や運動習慣を見直すきっかけとして、動画をチェックしてみてはいかがでしょうか。
この日の朝、とても快調だったライフさんは、サクサクと家事を済ませて襟足の髪をカットするために街へ出かけました。気分良く用事を終えた後、ビルの催し物コーナーで「mindeulle」の可愛らしい韓国マカロンが所狭しと並んでいるのを発見します。要冷蔵のスイーツだったため、保冷剤を入れてもらったものの、溶けていないかと心配になり、帰りの長い登り坂を久しぶりに早足で登ったといいます。
帰宅後、マカロンが無事なことを確認して呑気にお茶を楽しんでいたライフさんでしたが、実は箱からスイーツを出す際に腰に違和感を覚えていました。「この歳になると体の不調はその日には現れないようです」と振り返る通り、翌朝目が覚めるとひどい腰痛と足の痺れに見舞われ、歩行困難に陥ってしまいます。
夫の運転で急遽病院へ向かうと、「急激な運動による歩行障害」と診断されました。いつもより少しペースを上げて坂を登っただけでしばらく安静にする事態となり、ショックを受けた様子です。
「若い頃と同じだと思っていても体はしっかり歳を重ねているようです」と、自身の過信を反省したライフさん。事なきを得たものの、自身のペースを守り、今後は「体の声に耳を傾けてよう」と真剣に思ったと明かしています。日々の健康管理や運動習慣を見直すきっかけとして、動画をチェックしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
またここで、お会いできたらうれしいです
youtube.com/@60歳からの幸せライフ YouTube