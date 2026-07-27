実写版『ストリートファイター』ムビチケ発売決定、劇場限定特典はオリジナルステッカー
10月16日に全世界同時公開される実写映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』のムビチケ前売券（カード）が、7月31日から全国の上映劇場（一部劇場を除く）で発売されることが決定した。劇場で購入すると、限定特典としてオリジナルステッカー2種セットがプレゼントされる。
【画像】ムビチケや特典ステッカーのイメージ画像
1987年、ゲームセンターの筐体から産声を上げた『ストリートファイター』は、日本のゲーム文化を世界へと知らしめ、「対戦格闘ゲーム」というジャンルを確立した人気シリーズ。シリーズ累計販売本数は5900万本を突破し（2026年3月31日時点）、最新作『ストリートファイター6』も世界累計700万本、日本国内100万本を超えるヒットを記録している。
実写映画化を手がけるのは、ハリウッド版「ゴジラ」シリーズや『名探偵ピカチュウ』など、日本発IPの実写化を数多く成功させてきたレジェンダリー・ピクチャーズ。原作ゲームの生みの親であるカプコンも制作に参加し、パラマウント・ピクチャーズとレジェンダリー・ピクチャーズが全世界配給を担う。
今回発売されるムビチケカードは、リュウ、ケン、春麗を中央に据え、ガイル、豪鬼、ブランカ、ザンギエフ、バイソン、バルログ、ダルシムら人気キャラクターが勢ぞろいした豪華デザイン。ゲームのキャラクターがそのまま飛び出してきたかのような再現度で話題となっている映画を象徴するビジュアルとなっている。
劇場窓口でムビチケカードを購入すると、限定特典としてオリジナルステッカー2種セットをプレゼント。ケンがファイティングポーズを決める「スケッチ風デザイン」と、劇中で開催される世界最強決定戦「World Warrior Tournament」のロゴをデザインした「大会ロゴデザイン」の2種類が用意される。
また、劇場販売にあわせて7月31日午前10時からは、通販サイトやムビチケ前売券（オンライン）、ムビチケ前売券（コンビニ）の販売も開始。今後はバンドルグッズ付き前売券の発売も予定されている。
ムビチケ前売券（カード）の価格は1500円（税込）。劇場限定特典は数量限定で、なくなり次第終了となる。
【画像】ムビチケや特典ステッカーのイメージ画像
1987年、ゲームセンターの筐体から産声を上げた『ストリートファイター』は、日本のゲーム文化を世界へと知らしめ、「対戦格闘ゲーム」というジャンルを確立した人気シリーズ。シリーズ累計販売本数は5900万本を突破し（2026年3月31日時点）、最新作『ストリートファイター6』も世界累計700万本、日本国内100万本を超えるヒットを記録している。
今回発売されるムビチケカードは、リュウ、ケン、春麗を中央に据え、ガイル、豪鬼、ブランカ、ザンギエフ、バイソン、バルログ、ダルシムら人気キャラクターが勢ぞろいした豪華デザイン。ゲームのキャラクターがそのまま飛び出してきたかのような再現度で話題となっている映画を象徴するビジュアルとなっている。
劇場窓口でムビチケカードを購入すると、限定特典としてオリジナルステッカー2種セットをプレゼント。ケンがファイティングポーズを決める「スケッチ風デザイン」と、劇中で開催される世界最強決定戦「World Warrior Tournament」のロゴをデザインした「大会ロゴデザイン」の2種類が用意される。
また、劇場販売にあわせて7月31日午前10時からは、通販サイトやムビチケ前売券（オンライン）、ムビチケ前売券（コンビニ）の販売も開始。今後はバンドルグッズ付き前売券の発売も予定されている。
ムビチケ前売券（カード）の価格は1500円（税込）。劇場限定特典は数量限定で、なくなり次第終了となる。