巨体を感じさせない圧倒的な加速と挙動

「SUVに速さは不要」というコメントへの反論

競合車との比較「エクストレイルは圧倒的に速い」

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元電気エンジニアが徹底比較！エクストレイルvsRAV4「圧倒的に燃費が良い」モデルと「速さに貪欲な人におすすめ」な選び方の正解

元電気エンジニアたかが指摘「アラウンドビューモニターにも死角が存在」エクストレイル裏設定5選

知らないと損するe-powerメリット・デメリット(e-power致命的な弱点・e-powerにしかできないこと）

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購入検討者の視点でいい所、微妙な所しっかりとお伝えしていきます日産車に限らず自分に合った車を選びましょう！