元電気エンジニアが断言「SUVの中で一番だぞ」エクストレイルの唯一無二の魅力とは
自動車系YouTubeチャンネル「hack car channel」の元電気エンジニアたかが、「エクストレイル高速燃費はどうなの？あとSUVの一番はエクストレイルだよね？」と題した動画を公開した。動画では、日産エクストレイルがいかにSUVとして優れているか、特に「速さ」と「運転の楽しさ」の観点から持論を展開し、燃費至上主義の風潮に一石を投じている。
冒頭、高速道路での燃費検証を兼ねて走り出すが、話の主眼はエクストレイルの「圧倒的な速さ」へと移る。ホンダのCR-VやトヨタのRAV4といった競合車と比較し、「加速力がSUVの中で一番。突き抜ける感じで、後ろからグッと押す感じが全然違う」と、e-POWERによる加速性能を絶賛する。
さらに、動画のコメント欄に寄せられる「SUVに速さは不要」という意見に対し、たか氏は「速さはいるに決まっている」と一蹴。「燃費が良い車は何かを犠牲にしている」「速くて安定していて、居住空間が広い車で戦うのが面白い」と語り、車本来の魅力を単なるコストパフォーマンスで測ることに疑問を呈した。
また、四輪駆動システム「e-4ORCE」による統合制御を高く評価。「1.8トン近いこの車体でこの挙動が出るのか」と驚嘆し、スポーツカーではないSUVが、加速中も姿勢を保持し圧倒的なスピードを出せる点こそが、最大のメリットであると力説する。なお、本来の目的であった燃費検証については、走行距離が短かったため10.7km/Lにとどまり、「意味の無い検証だった」と笑いを誘う場面も収められている。
「燃費」という単一の指標にとらわれず、車の「速さ」や「運転の面白さ」という本来の価値を見つめ直す視点は、後悔のないSUV選びにおいて重要なヒントとなるだろう。
冒頭、高速道路での燃費検証を兼ねて走り出すが、話の主眼はエクストレイルの「圧倒的な速さ」へと移る。ホンダのCR-VやトヨタのRAV4といった競合車と比較し、「加速力がSUVの中で一番。突き抜ける感じで、後ろからグッと押す感じが全然違う」と、e-POWERによる加速性能を絶賛する。
さらに、動画のコメント欄に寄せられる「SUVに速さは不要」という意見に対し、たか氏は「速さはいるに決まっている」と一蹴。「燃費が良い車は何かを犠牲にしている」「速くて安定していて、居住空間が広い車で戦うのが面白い」と語り、車本来の魅力を単なるコストパフォーマンスで測ることに疑問を呈した。
また、四輪駆動システム「e-4ORCE」による統合制御を高く評価。「1.8トン近いこの車体でこの挙動が出るのか」と驚嘆し、スポーツカーではないSUVが、加速中も姿勢を保持し圧倒的なスピードを出せる点こそが、最大のメリットであると力説する。なお、本来の目的であった燃費検証については、走行距離が短かったため10.7km/Lにとどまり、「意味の無い検証だった」と笑いを誘う場面も収められている。
「燃費」という単一の指標にとらわれず、車の「速さ」や「運転の面白さ」という本来の価値を見つめ直す視点は、後悔のないSUV選びにおいて重要なヒントとなるだろう。
YouTubeの動画内容
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