気象庁は今日27日、ミッドウェー諸島近海の熱帯低気圧が、今後、台風に発達する見込みと発表しました。このあとも発達しながら西よりに進み、31日には強い勢力となるでしょう。今後の動向に注意が必要です。

新たな台風発生へ

今日27日午前3時現在、ミッドウェー諸島近海に熱帯低気圧があり、西へ進んでいます。気象庁はこの熱帯低気圧が、今後、24時間以内に台風に発達する見込みと発表しました。



この台風に変わる熱帯低気圧は、29日にかけてマーシャル諸島を西よりに進み、30日にはウェーク島近海に達するでしょう。31日には強い勢力となって、8月1日にかけてさらに発達しながら北西に進む見通しです。その後の進路はまだ定まっていませんが、動向に注意が必要です。

今年の台風 毎月発生し7月は5個目に

今年は1月から毎月台風が発生しています。次に台風が発生すると、7月24日に発生した台風12号「ノウル」以来で、7月では5個目となります。7月の台風の発生数の平年値は3.7個で、平年より多い月となりそうです。

9月頃にかけて台風シーズンが続きます。最新の台風情報をこまめに確認しつつ、日頃から大雨などに備えておくとよいでしょう。