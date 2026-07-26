¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÃçÌîÂÀ²ì¡¢Â©»Ò¡¦Í¿°ìÏº¤Î»à¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌµÎÏ¤µ¤ä¤à¤Ê¤·¤µ¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶»¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤ÎÂè29²ó¡ÖÅ·²¼¤Ø¤ÎÆ»¡×¤¬26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤ÎÂ©»Ò¡¦Í¿°ìÏº¡ÊÂçÀ¾Íø¶õ¡Ë¤Î»à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂè29²ó¤ÎÊüÁ÷¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÃçÌî¤¬Í¿°ìÏº¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¾®°ìÏº¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ¿°ìÏº¡ÊÂçÀ¾Íø¶õ¡Ë¤Î»à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÂè29²ó¡ÖÅ·²¼¤Ø¤ÎÆ»¡×¤è¤ê
Q¡§Í¿°ìÏº¤Î»à¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÃçÌî¡§Í¿°ìÏº¤Ï¡¢·Ä¡ÊµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ë¤È¾®°ìÏº¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ï¤¬»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë°¦¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬»ø¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬Àï¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡Ö·Ä¤¬¼«Ê¬¤Î¤â¤È¤Ë²Ç¤¤¤Ç¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤¬¾®°ìÏº¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÌµÎÏ¤µ¤ä¤à¤Ê¤·¤µ¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯¶»¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢Í¿°ìÏº¤Î»à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃæÂ¼¤Ë¤¤¤¿¤³¤í¤ÎÇÀÌ±¤À¤Ã¤¿»þÂå¤â»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍðÀ¤¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë´¶³Ð¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ï¤¬»Ò¤Ø¤Î°¦¾ð¡¢¤½¤·¤Æ¤à¤Ê¤·¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉ½¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q¡§Ë¿Ã·»Äï¤Ï¡¢¤³¤ÎÀèÅ·²¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¾®°ìÏº¤È¤·¤Æ¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃçÌî¡§¤³¤ÎÀè¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀï¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿¥ÅÄ²È¿ÃÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¤âÂÐÎ©¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Áè¤¤¤¬Áè¤¤¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾®°ìÏº¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ãÆ°¤Î»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢´¶¾ð¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¡¢¾®°ìÏº¤ÎÌÂ¤¤¤ä³ëÆ£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÆÅÄ¾¡²È¡Ê»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Ë¤äÁ°ÅÄÍø²È¡ÊÂçÅì½Ù²ð¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ½¨µÈ¤µ¤é¤Ë¤Ï»Ô¡ÊµÜùõ¤¢¤ª¤¤¡Ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³ÆÉð¾¤¿¤Á¤Ë¤â¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Û¤«¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË20»þÊüÁ÷¡£¢¨8·î2Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÏµÙ»ß
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ¿°ìÏº¡ÊÂçÀ¾Íø¶õ¡Ë¤Î»à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÂè29²ó¡ÖÅ·²¼¤Ø¤ÎÆ»¡×¤è¤ê
Q¡§Í¿°ìÏº¤Î»à¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÃçÌî¡§Í¿°ìÏº¤Ï¡¢·Ä¡ÊµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ë¤È¾®°ìÏº¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ï¤¬»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë°¦¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬»ø¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬Àï¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡Ö·Ä¤¬¼«Ê¬¤Î¤â¤È¤Ë²Ç¤¤¤Ç¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤¬¾®°ìÏº¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÌµÎÏ¤µ¤ä¤à¤Ê¤·¤µ¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯¶»¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
Q¡§Ë¿Ã·»Äï¤Ï¡¢¤³¤ÎÀèÅ·²¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¾®°ìÏº¤È¤·¤Æ¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃçÌî¡§¤³¤ÎÀè¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀï¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿¥ÅÄ²È¿ÃÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¤âÂÐÎ©¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Áè¤¤¤¬Áè¤¤¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾®°ìÏº¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ãÆ°¤Î»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢´¶¾ð¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¡¢¾®°ìÏº¤ÎÌÂ¤¤¤ä³ëÆ£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÆÅÄ¾¡²È¡Ê»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Ë¤äÁ°ÅÄÍø²È¡ÊÂçÅì½Ù²ð¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ½¨µÈ¤µ¤é¤Ë¤Ï»Ô¡ÊµÜùõ¤¢¤ª¤¤¡Ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³ÆÉð¾¤¿¤Á¤Ë¤â¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Û¤«¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË20»þÊüÁ÷¡£¢¨8·î2Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÏµÙ»ß