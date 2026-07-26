大野真依、ソロショット　※「大野真依」X

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　ガールズバンド「きみとバンド」のドラム、リーダーの大野真依が26日までにXを更新。美しさ際立つ姿を披露した。

【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」　グラビア姿にも驚きの声（22枚）

　グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の2300万円超え、SNS総フォロワーは130万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野。

　普段から、様々な格好をSNSに投稿しているが、今回は「この度3度目となる＼週刊スピリッツ表紙＆巻頭グラビア／をさせていただきます！　発売日は7／27（月）です」と報告し、水着姿での撮影の様子を投稿。「スピリッツサイン会も　また各地を回っていくので　盛り上げてくれると嬉しいです」と続けた。

　ファンからは「おめでとうございます！」「最高かよ！」「魅力的」などの声が集まっている。

引用：「大野真依」Instagram（@mai__24_）、X（@maixx102419）