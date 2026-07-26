“日本一美しいドラマー”大野真依、グラビア撮影姿に「最高かよ！」「魅力的」の声 フォロワー130万
ガールズバンド「きみとバンド」のドラム、リーダーの大野真依が26日までにXを更新。美しさ際立つ姿を披露した。
【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」 グラビア姿にも驚きの声（22枚）
グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の2300万円超え、SNS総フォロワーは130万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野。
普段から、様々な格好をSNSに投稿しているが、今回は「この度3度目となる＼週刊スピリッツ表紙＆巻頭グラビア／をさせていただきます！ 発売日は7／27（月）です」と報告し、水着姿での撮影の様子を投稿。「スピリッツサイン会も また各地を回っていくので 盛り上げてくれると嬉しいです」と続けた。
ファンからは「おめでとうございます！」「最高かよ！」「魅力的」などの声が集まっている。
引用：「大野真依」Instagram（@mai__24_）、X（@maixx102419）
【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」 グラビア姿にも驚きの声（22枚）
グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の2300万円超え、SNS総フォロワーは130万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野。
普段から、様々な格好をSNSに投稿しているが、今回は「この度3度目となる＼週刊スピリッツ表紙＆巻頭グラビア／をさせていただきます！ 発売日は7／27（月）です」と報告し、水着姿での撮影の様子を投稿。「スピリッツサイン会も また各地を回っていくので 盛り上げてくれると嬉しいです」と続けた。
ファンからは「おめでとうございます！」「最高かよ！」「魅力的」などの声が集まっている。
引用：「大野真依」Instagram（@mai__24_）、X（@maixx102419）