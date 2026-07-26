61歳イケオジ俳優、デビュー前15歳の姿公開「紅麗威甦再結成してくれると嬉しい」
俳優の杉本哲太が25日までにInstagramを更新。芸能界デビュー前のレアな写真を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】イケオジ俳優、15歳のリーゼント姿
「デビュー前の貴重な1枚!!15歳の僕」と杉本が投稿したのは「S56 7.10」と署名されたソロショット。写真には、カメラに凛々しい表情を見せるリーゼントヘアの杉本の姿が収められている。
杉本は1981年、横浜銀蝿ファミリーのロックバンド「紅麗威甦（グリース）」のメンバーとして芸能界デビュー。同年には、ドラマに出演し、俳優デビューも果たし、名バイプレイヤーとして『相棒』シリーズ（テレビ朝日系）や『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』（フジテレビ系）シリーズなどに出演。2026年は『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（フジテレビ系）や『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系）などの出演作が放送されている。
若かり頃を記録した貴重な写真に、ファンからは「哲太さん、昔から大好きです〜」「すでにイケメンですね」などの声や「これ見ちゃったら哲太さんのいる紅麗威甦が死ぬほど見たくなりますよー」「紅麗威甦再結成してくれると嬉しい」といった反響が集まっている。
引用：「杉本哲太」Instagram（@tettasugimoto_official）
【写真】イケオジ俳優、15歳のリーゼント姿
「デビュー前の貴重な1枚!!15歳の僕」と杉本が投稿したのは「S56 7.10」と署名されたソロショット。写真には、カメラに凛々しい表情を見せるリーゼントヘアの杉本の姿が収められている。
杉本は1981年、横浜銀蝿ファミリーのロックバンド「紅麗威甦（グリース）」のメンバーとして芸能界デビュー。同年には、ドラマに出演し、俳優デビューも果たし、名バイプレイヤーとして『相棒』シリーズ（テレビ朝日系）や『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』（フジテレビ系）シリーズなどに出演。2026年は『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（フジテレビ系）や『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系）などの出演作が放送されている。
若かり頃を記録した貴重な写真に、ファンからは「哲太さん、昔から大好きです〜」「すでにイケメンですね」などの声や「これ見ちゃったら哲太さんのいる紅麗威甦が死ぬほど見たくなりますよー」「紅麗威甦再結成してくれると嬉しい」といった反響が集まっている。
引用：「杉本哲太」Instagram（@tettasugimoto_official）