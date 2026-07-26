映画『ちいかわ 人魚の島のひみつ』大人にこそ刺さる秀逸なダークファンタジーとしての奥深さを徹底解説
※詳細 / フル解説はYoutubeの動画にて
映画系YouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」のつるみん氏が、「【ちいかわ 人魚の島のひみつ】怖すぎ注意！社会現象を巻き起こしているアニメの徹底感想※後半ネタバレ解説」と題した動画を公開。動画では、本作について、単なる癒し系アニメの枠を超えた、現代社会を風刺するダークファンタジーとしての魅力を熱弁している。
つるみん氏は本作を「- 誘惑の物語 -」と表現。
「討伐報酬100倍」という破格の条件に惹かれて島へ向かう展開を、現代のSNS広告や投資詐欺などの甘い言葉に動かされる人間心理と重ね合わせ、"ちいかわ"の世界観を「資本主義社会そのもの」だと指摘。
また、映画ならではの恐怖演出として「音響設計」と「色彩設計」を絶賛。
怪物の姿を最初から見せるのではなく、波の音や遠くの鳴き声、徐々に暗くなる海の色などで不安を煽る手法を「見せない恐怖」と呼び、「観客が無意識のうちに、安心できる世界ではなくなったと感じ始める」と心理ホラーとしての完成度の高さを分かりやすく例を出しながら語った。
さらに、敵役のセイレーンや島民たちについても言及。
彼らは決して悪人ではなく、それぞれが生きるために行動しているだけであり、その結果として誰かが犠牲になるという「悪人を作らない構造」こそが、原作者であるナガノ作品特有の残酷さと不条理さだと解説。
最後につるみん氏は、「本当の恐怖というものは、怪物ではなく、異常が日常になる事」と総括した。
不条理な世界でも必死に生きる"ちいかわ"たちの等身大のヒーロー像を称賛し、大人にこそ深く刺さる作品であると締めくくった。
※詳細 / フル解説はYoutubeの動画にて
映画系YouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」のつるみん氏が、「【ちいかわ 人魚の島のひみつ】怖すぎ注意！社会現象を巻き起こしているアニメの徹底感想※後半ネタバレ解説」と題した動画を公開。動画では、本作について、単なる癒し系アニメの枠を超えた、現代社会を風刺するダークファンタジーとしての魅力を熱弁している。
つるみん氏は本作を「- 誘惑の物語 -」と表現。
「討伐報酬100倍」という破格の条件に惹かれて島へ向かう展開を、現代のSNS広告や投資詐欺などの甘い言葉に動かされる人間心理と重ね合わせ、"ちいかわ"の世界観を「資本主義社会そのもの」だと指摘。
また、映画ならではの恐怖演出として「音響設計」と「色彩設計」を絶賛。
怪物の姿を最初から見せるのではなく、波の音や遠くの鳴き声、徐々に暗くなる海の色などで不安を煽る手法を「見せない恐怖」と呼び、「観客が無意識のうちに、安心できる世界ではなくなったと感じ始める」と心理ホラーとしての完成度の高さを分かりやすく例を出しながら語った。
さらに、敵役のセイレーンや島民たちについても言及。
彼らは決して悪人ではなく、それぞれが生きるために行動しているだけであり、その結果として誰かが犠牲になるという「悪人を作らない構造」こそが、原作者であるナガノ作品特有の残酷さと不条理さだと解説。
最後につるみん氏は、「本当の恐怖というものは、怪物ではなく、異常が日常になる事」と総括した。
不条理な世界でも必死に生きる"ちいかわ"たちの等身大のヒーロー像を称賛し、大人にこそ深く刺さる作品であると締めくくった。
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